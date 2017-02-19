В Нижнем Тагиле погиб четырехлетний ребенок

Мальчик умер во сне.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017
В Нижнем Тагиле выясняются обстоятельства смерти четырехлетнего ребенка, сообщает агентство «Между строк» сегодня, 20 февраля.
Ребенок умер в ночь на 20 февраля в квартире на улице Коминтерна. Четырехлетний мальчик спал на диване вместе с мамой, которая, проснувшись около восьми часов утра, обнаружила сына мертвым. В следственном отделе Дзержинского района Нижнего Тагила подтвердили, что сообщение о гибели ребенка поступило, но от более подробных комментариев отказались.
- Причину гибели мальчика установит судебно-медицинская экспертиза. Следователи рассматривают версию случайного удушения во сне, но она не является единственной.
- В конце января в Свердловской области погиб шестимесячный ребенок. Мальчик находился на искусственной вентиляции легких в течение пяти месяцев – самочувствие ребенка резко ухудшилось после двух прививок.
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