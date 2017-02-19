В Нижнем Тагиле покончила с собой сотрудница полиции, пойманная на краже

Факт кражи вскрылся еще в 2015 году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017

В Нижнем Тагиле покончила с собой 33-летняя сотрудница полиции, сообщает Ura.ru сегодня, 20 февраля.

Сотрудница уголовного розыска 17-го отделения полиции свела счеты с жизнью из-за кражи, о которой стало известно еще в 2015 году. Тогда полицейские из службы безопасности областного управления МВД раскрыли факт превышения должностных полномочий со стороны Натальи.

По словам главы пресс-службы полицейского главка Валерия Горелых, Кравченко украла паспорт и сберегательную книжку умершей женщины, когда прибыла в ее квартиру вместе с нарядом полиции. Затем Наталья передала документы знакомому – 38-летнему Игорю, позже с книжки исчезли 320 тысяч рублей.

Факт кражи вскрылся, в отношении Натальи возбудили уголовное дело. Женщину уволили из полиции.