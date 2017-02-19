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Свидетелей убийства нет: в Екатеринбурге продолжается суд по делу «банды Тропиканки»

Свидетелей убийства нет: в Екатеринбурге продолжается суд по делу «банды Тропиканки»
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
НАША ведет трансляцию из зала суда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017

В Свердловском областном суде 20 февраля 2017 года продолжается процесс по громкому делу Светланы Степенько, которую обвиняют в организации серии убийств должников по кредитам. НАША ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Напомним, Степенько, по версии следствия, вместе с подельниками заставила трех местных жителей поселка Нейво-Шайтанский в Алапаевском районе взять кредиты. Затем деньги были переведены на счета ИП Глаголевой. Сами заемщики были убиты в период с декабря 2015 по январь 2016 года. Гибель людей Степенько пыталась обставить под видом злоупотребления спиртными напитками.

Подробнее об истории этой банды можно посмотреть здесь.

17 февраля 2017 года в Свердловском областном суде состоялось первое заседание по этому делу, с которого НАША вела онлайн-трансляцию. На процессе ограничились чтением обвинения и разъяснением порядка проведения суда. В частности, судья попросил уменьшить число свидетелей. Всего для дачи показаний следствие набрало 32 человека.

На скамье подсудимых находились Светлана Степенько, ее сожитель Илья Муравьев, молодой человек ее дочери Вячеслав Неглец и предприниматель из Алапаевска Наталья Глаголева. Первым трем фигурантам вменяют мошенничество и убийство. Бизнесвумен обвиняется только по статье «Мошенничество».

Степенько, Муравьев и Глаголева своей вины не признают. Неглец с обвинением согласен частично.

Онлайн-трансляция из зала суда

10.36. Добрый день.

Сегодня, как ожидается, будут допрашивать потерпевших по делу.

Перед началом заседания адвокаты громко переговариваются с фигурантами. Слышно, как защитники указывают, что свидетелей убийств нет. Соответственно, дело труднодоказуемое.

10.37. Подсудимые в отличие от прошлого заседания ведут себя спокойнее. Прежнего веселья нет.

Входит судья. Начинается процесс.

Потерпевших будут опрашивать по видеотрансляции. Всех свидетелей собрали в городском суде Алапаевска.

Один миллион за смерть брата

10.43. Начинается допрос сестры Лямжина. По ее словам, брат нигде официально не работал. Халтурил. К Степенько ходил за спиртом. О том, что он брал деньги в кредит, сестра не знала.

Связь с Алапаевском хромает, свидетелей очень плохо сышно. 

10.48. У фигурантов дела вопросов к сестре Лямжина нет. Только один из адвокатов пытался узнать, как Лямжин познакомился со Степенько.

– Мне сноха сказала, что он к ней за спиртом ходил, – ответила сестра Лямжина.

10.53. Отношения сестры и брата были не безоблачны. До смерти Лямжина сестра с ним не общалась.

– У нас тут были свои дела. Я его заставляла работать, он не хотел, – сказала сестра.

За смерть брата женщина просит взыскать компенсацию в размере 1 млн рублей. Судья интересуется, откуда такая сумма.

– Не знаю... Я прежде дел таких не имела, – говорит женщина.

Судье она признается, что сумму ей подсказал следователь. 

Для подсудимых сестра погибшего запросила высшей меры наказания. Как выяснилось, у Виктора Лямжина есть еще брат и дочь.

11.02. Адвокат пытается узнать, пользовался ли покойный Лямжин свечами – видимо, защита намекает, что мужчина сам себя спалил. В его доме не было электричества.

– Нет. Не было свечей, – говорит сестра. – Он наощупь ходил в ночное время по дому.

Опрос женщины закончен.

Валентину Мишагину нашли в овраге в День святого Валентина

11.06. Для допроса вызывается Юрий Мишагин, брат еще одной погибшей. По его словам, сестра жила одна. Отношения он с ней поддерживал.

– Сестра выпивала, но разумно. Они не бомжевали, жили в достатке. Крышу поменяли, баню построили. Работали, вели хозяйство, – характеризует родственницу Юрий.

11.08. Мишагину Светлана Степенько возила в банк Алапаевска за пенсией. Юрий просил свою сестру не связываться со Степенько.

– Говорил ей, живи своей жизнью. Мы рядом, не ходи к ним, – сказал Юрий.

18 декабря Валентина Мишагина уехала снова со Светланой в Алапаевск за пенсией. 25 декабря племянник забил тревогу – Валентина Мишагина потерялась.

11.10. Перед смертью Валентину даже не тянуло к спиртному. Тело Мишагиной нашли в лесу 14 февраля 2016 года.

– День такой ведь – святого Валентина. Я и говорю, что святой Валентино поспособствовал найти Валентину, – сетует Юрий.

Уже после смерти сестры Юрий узнал, что на Валентину был оформлен кредит в размере 70 тысяч рублей.
Тело Мишагиной, как уточнили, нашли в пяти километрах от поселка. В овраге, который по старой тагильской дороге.

11.13. С участников «банды» Юрий требует взыскать 5 млн рублей. «Ого», – тихо сказал Муравьев, которого обвиняют в убийстве Мишагиной.

С Глаголевой тоже требуют взыскать компенсацию. Юрий считает, что именно Глаголева толкнула Степенько к тому, чтобы она собрала «банду».

– Когда я вернулся со службы из Афганистана, живой, Валентина радовалась. А сама погибла на гражданке, таким зверским способом. Это проявление фашизма! Это не люди! Я прошу для них самого строгого наказания, самого сурового, просят все жители нашего поселка, – сказал Юрий.

Допрос Мишагина закончен.

Родственники погибших требуют для «банды» высшей меры

11.18. Выходит Татьяна Помазкина – сестра Брюшина, которого в январе забили насмерть железным прутом.

Татьяна изначально знала, что ее брат хочет взять кредит – маме на лекарство. Но Брюшин только-только вышел из мест лишения свободы.

Мужчина пытался обратиться в несколько кредитных организаций, но ему везде отказали. Маме Брюшина сказали, что «есть такие люди», которые дают кредит по формуле – 50 на 50.

Полицейский из конвоя, слушая одну историю за другой, ухмыляется и качает головой.

11.21. Татьяна просила брата не связываться со Степенько. Но Брюшин в итоге заключил сделку.

– С 15 января начались звонки на мамин номер. Представлялась Светлана Натальей. Говорила, что она жена одного из заключенных, и просила Брюшина помочь с передачей, – рассказывает Татьяна о событиях за день до гибели брата.

А вечером телефон «Натальи» был уже отключен.

11.27. 16 января около полудня до Татьяны дозвонился брат. Он предупредил, что его долго не будет. После этого он пропал.

14 февраля 2016 года Татьяна узнала, что тело ее брата найдено в Режевском районе. Потом уже Помазкина узнала, что на ее брата оформлен кредит на сумму 90 тысяч рублей.

Татьяна уже уточнила, что перезвонила 18 января на номер «Натальи».

– Нам сказали, что «я с Шайтанки» (просторечное название поселка. – Прим. ред.). После этого мне стало понятно, кто звонил, – сказала сестра.

11.36. Вопрос адвоката:

– Вы знали Степенько?

– Нет, – отвечает Татьяна.

– А с чего вы решили, что это ее голос был? – продолжает защитник.

– Ну а кто еще? Он после освобождения с кем еще-то мог общаться? – отвечает Татьяна.

Для всех участников дела Татьяна Помазкина просит «высшей меры». Никто из родственников погибших так и не пояснил, что они имеют в виду под этим. 

Все потерпевшие требуют сурового наказания и для Глаголевой, считая ее виновницей всех бед.

– Если бы не она, то и Светлана кредиты бы не давала, и брат остался бы жив, – говорит Татьяна.

11.41. Далее допрашивают представителя «Лето Банка» – Сергея. Он подтвердил, что Глаголева получила право реализовывать товар в кредит, за счет банка.

Важный момент: в ходе следствия с Глаголевой сняли обвинение в организации преступной группы.

На погибших в банке оформляли кредиты по подложным документам

11.48. Представитель банка Сергей рассказывает, что 12 ноября на Виктора Лямжина оформили кредит на покупку кожано-мехового изделия. Лямжину прописали доход в 20 тысяч рублей, общий доход семьи – 57 тысяч рублей; примечательно, что адрес работодателя совпадал с местом регистрации Лямжина.

Напомним, что, со слов сестры Виктора Лямжина, ее брат нигде не работал и сильно пил.

15 ноября 2015 года кредит оформили Мишагиной в счет оплаты товара. Валентину в документах «прописали» на «Атомстройкомплексе», где Мишагина никогда не работала.

24 ноября кредит оформили на Александра Брюшина. От первых двух заемщиков банк получил по одному платежу в начале декабря. Затем все должники пропали.

Всего Глаголева оформила восемь кредитов. Три из них оказались проблемными, говорит представитель банка, по остальным пяти платежи «худо-бедно» идут.

28 ноября Глаголевой заблокировали возможность брать кредиты.

12.07. После допроса представителя банка адвокат засыпает его вопросами о том, как одобряют кредиты, почему компьютер одобрил заявку, где адрес заемщика совпадает с адресом работодателя.

– Видимо, разработчики программы не учли что-то, не поставили маркеры, – отвечает Сергей. – Кредитная линия для Глаголевой была закрыта после того, как бюро кредитных историй банка в Москве увидело фотографии заемщиков. Служба внутренней безопасности заподозрила неладное, узнав, что три кредита выданы «асоциальным лицам».

12.10. В начале декабря 2015 года представители регионального отделения банка заподозрили Глаголеву в мошенничестве.

– Я десять лет работаю в банковской безопасности и в начале декабря заподозрил, что, возможно, совершено преступление, – говорит Сергей. – С самого начала было понятно, что в Нейво-Шайтанске нет «Атомстройкомплекса», поэтому было подозрение, что Глаголева продолжит оформлять кредиты на людей с несуществующей работой, – продолжает представитель банка.

Получается, что компьютер банка в Москве может разрешить человеку из Нейво-Шайтанска, работающему в «Атомстройкомплексе» в Нейво-Шайтанске, получить кредит. Интересно, что строит корпорация в этом поселке, или мы чего-то не знаем?

Представитель банка не выразил жажды возмездия и наказания, оставив этот вопрос на усмотрение суда.

12.20. На сегодня заседание окончено, суд объявляет перерыв до 22 февраля 2017 года.

На следующем заседании допросят свидетелей, которые проживают в Екатеринбурге, а 9 марта продолжится допрос односельчан Степенько.

На этом НАША трансляция завершена.

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Сергей Беляев, 20.02.2017, 10:22
Тэги: Криминал, Суд, Эксклюзив
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