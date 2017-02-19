В Свердловской области эвакуировали воспитанников и персонал дымящегося детского сада

Когда кухню садика заволокло дымом, воспитатели увели детей в ближайший магазин.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017

Короткое замыкание в детском саду № 3 города Артемовского, что находится в 112 километрах к северо-востоку от Екатеринбурга, произошло утром 20 февраля.

– Начал плавиться кабель, из-за этого было небольшое задымление, – рассказал НАШЕЙ заместитель начальника 54-го отряда Федеральной противопожарной службы по Свердловской области Анзор Алтимиров. – Поэтому воспитатели оперативно эвакуировали 15 детей, увели их в расположенный рядом магазин и вызвали пожарную охрану.

Но так как ЧП произошло в детском саду, вызову был присвоен повышенный ранг опасности и на место сразу же выехали 20 пожарных на 5 автоцистернах. Правда, тушить в садике было нечего, в чем огнеборцы убедились, прибыв на место и осмотрев помещения учебного заведения.