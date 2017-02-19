В Свердловской области к детсаду подбросили труп собаки без шкуры и лап

Тело пса лежит у дороги к детскому саду и школе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017

В свердловском селе Колчедан под Каменском-Уральским возле детсада обнаружили изуродованный труп собаки, сообщает портал ku66.ru сегодня, 20 февраля.

Неизвестный снял с собаки шкуру, отрезал лапы и выкинул труп возле детского сада № 3 на улице Заводской. По данным источника портала, пса убил и изуродовал мужчина средних лет. Теперь мимо останков собаки проходят дети — воспитанники детсада и близлежащей школы.

Проверка правоохранительных органов установила, что местный житель гулял по улице с маленьким ребенком, когда на них накинулась собака — она набросилась на малыша, а затем попыталась укусить и мужчину. По материалам проверки в ближайшее время будет принято процессуальное решение.

В полиции города также отметили, что проблема бездомных собак в селе Колчедан существует давно.