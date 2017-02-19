В Свердловской области к детсаду подбросили труп собаки без шкуры и лап

Тело пса лежит у дороги к детскому саду и школе.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017
В свердловском селе Колчедан под Каменском-Уральским возле детсада обнаружили изуродованный труп собаки, сообщает портал ku66.ru сегодня, 20 февраля.
Неизвестный снял с собаки шкуру, отрезал лапы и выкинул труп возле детского сада № 3 на улице Заводской. По данным источника портала, пса убил и изуродовал мужчина средних лет. Теперь мимо останков собаки проходят дети — воспитанники детсада и близлежащей школы.
Проверка правоохранительных органов установила, что местный житель гулял по улице с маленьким ребенком, когда на них накинулась собака — она набросилась на малыша, а затем попыталась укусить и мужчину. По материалам проверки в ближайшее время будет принято процессуальное решение.
В полиции города также отметили, что проблема бездомных собак в селе Колчедан существует давно.
- 5 февраля в свердловской деревне Пальмино две собаки загрызли семилетнюю девочку, которая гуляла на детской площадке в одиночестве. Владельцы охотничьих собак задержаны, псов убили.
- В середине февраля сообщения о нападении собак на прохожих начали поступать из Нижнего Тагила, где 11 февраля стая псов накинулась на женщину с ребенком, которые шли в больницу. Позже в этом же районе бездомные собаки атаковали пятиклассницу. Горожане сообщают, что псы убивают мелких домашних собак и дворовых кошек. Полиция ведет проверку.
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7 февраля вдоль трассы в Екатеринбурге обнаружили десятки мертвых собак. Зоозащитники подозревают, что стаю отравили запрещенным веществом, вызывающим мучительную смерть. Трупы псов отправлены на экспертизу, если факт отравления подтвердится, убийцам животных будет грозить до двух лет тюрьмы.