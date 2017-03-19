По факту падения кирпича на голову 4-летней девочки в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело

А глава города экстренно создал рабочую группу, которая обследует крыши всех жилых домов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017

В Нижнем Тагиле полиция возбудила уголовное дело по факту падения кирпича на голову 4-летней девочки. Как уточнили в прокуратуре Свердловской области, которая взяла расследование дела под свой контроль, речь идёт о деле по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности».

Прооперировали врачи из Екатеринбурга

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел 19 марта около 13.30 у дома № 36 по улице Быкова.

– Четырехлетняя девочка со своей старшей семилетней сестрой вышли во двор дома, в котором они живут. Мама в это время одевала младших детей, чтоб также вслед выйти на улицу. – рассказали в областной прокуратуре. – При выходе из подъезда на голову 4-летнего ребенка упал кирпич.

Девочку с черепно-мозговой травмой доставили в детскую городскую больницу № 3, где ей уже прооперировала бригада нейрохирургов из Екатеринбурга.

– Ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации, – ответил корреспонденту НАШЕЙ главврач больницы Дмитрий Клейменов.

Фото: vsenovostint.ru

Дом построен 57 лет назад

Как выяснилось двухэтажный дом, с крыши которого упал кирпич, был построен еще в 1960 году. По информации управления ЖКХ администрации Нижнего Тагила, капитальный ремонт дома запланирован на 2021-2023 годы. В то же время выяснилось, что лишь половина жильцов 16-квартирного дома своевременно оплачивают счета по коммуналке. У остальных же накопились долги от 40 до 100 тысяч рублей. Это стало главной причиной того, что управляющие компании отказались от обслуживания старого дома. Поэтому его передали на обслуживание Городской управляющей компании.



Как сообщил начальник управления ЖКХ Егора Копысова, специалисты муниципальной УК проверяют состояние кровли дома дважды в год.

– По словам специалистов, на крыше дома находятся кирпичные трубы, которые являются вентиляционными отводами для газовых колонок, – сообщается на официальном сайте Нижнего Тагила. – Осенью во время осмотра часть разрушенной кирпичной кладки от труб была убрана. Но разобрать их полностью нельзя ввиду конструктивных особенностей здания.

Возможно, это и привело к несчастному случаю. Сейчас это выясняют силовики.

Проверят на предмет халатности

В свою очередь в Следственном управлении СК РФ по Свердловской области сообщили, что по факту случившегося проводится доследственная проверка на предмет халатности со стороны управляющей компании. Сейчас следователи опрашивают родителей пострадавшей девочки, представителей компании, обслуживающей указанный дом и свидетелей случившегося, изучают документы, касающиеся обслуживания дома и его ремонта.

Тем временем в связи с несчастными случаем глава Нижнего Тагила Сергей Носов экстренно создал специальную рабочую группу, которая обследует крыши всех жилых домов в городе.