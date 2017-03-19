За вождение в пьяном виде житель Свердловской области получил 10 месяцев колонии

Как оказалось, он был пойман пьяным за рулем уже в третий раз.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017

В Богдановиче местный житель получил реальный срок за то, что был нетрезвым за рулем, рассказали 20 марта в пресс-службе областной прокуратуры.

Мировой судья судебного участка № 1 Богдановичского судебного района вынес приговор по уголовному делу в отношении Геннадия Бушманова. Мужчину признали виновным в том, что он управлял автомобилем в состоянии опьянения, да еще и был пойман не в первый раз.

Судом установлено, что 11 февраля 2017 года обвиняемый, который уже два раза получал штраф и наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имел водительских прав, вновь был за рулем автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

— Мужчина был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД России по Богдановичскому району. При проведении медосвидетельствования была установлена концентрация этилового спирта в пробах выдыхаемого воздуха 0,386 мгр на один литр выдыхаемого воздуха. Также выяснилось, что мужчину ловят пьяным за рулем уже не в первый раз, — уточнили в пресс-службе прокуратуры.