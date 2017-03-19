За вождение в пьяном виде житель Свердловской области получил 10 месяцев колонии

Как оказалось, он был пойман пьяным за рулем уже в третий раз.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017
В Богдановиче местный житель получил реальный срок за то, что был нетрезвым за рулем, рассказали 20 марта в пресс-службе областной прокуратуры.
Мировой судья судебного участка № 1 Богдановичского судебного района вынес приговор по уголовному делу в отношении Геннадия Бушманова. Мужчину признали виновным в том, что он управлял автомобилем в состоянии опьянения, да еще и был пойман не в первый раз.
Судом установлено, что 11 февраля 2017 года обвиняемый, который уже два раза получал штраф и наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имел водительских прав, вновь был за рулем автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
— Мужчина был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД России по Богдановичскому району. При проведении медосвидетельствования была установлена концентрация этилового спирта в пробах выдыхаемого воздуха 0,386 мгр на один литр выдыхаемого воздуха. Также выяснилось, что мужчину ловят пьяным за рулем уже не в первый раз, — уточнили в пресс-службе прокуратуры.
- У мужчины в семье воспитывается 7 несовершеннолетних детей, но он нигде не работает.
- В итоге Богдановичский суд назначил Геннадию Бушманову наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, также он лишем права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС сроком на 3 года.
- Приговор суда в законную силу пока не вступил.