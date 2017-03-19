Упавшая с крыши глыба льда пробила голову екатеринбурженке

Сейчас пострадавшая находится в нейрохирургическом отделении 24-й горбольницы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017

Женщине, на которую на Вторчермете рухнула глыба льда, пробило голову. Об этом корреспонденту НАШЕЙ сообщили в Горздраве.

– Женщина с открытой раной головного мозга и черепно-мозговой травмой была госпитализирована в 24-ю травматологическую больницу, – прокомментировали в пресс-службе Горздрава. – После осмотра медиков ее перевели в нейрохирургическое отделение. Но сейчас состояние у нее удовлетворительное, динамика хорошая. Скорее всего, к концу недели она будет уже готовиться к выписке.

Напомним, что инцидент произошел в пятницу, 17 марта, около 13.00. Глыба льда упала на женщину со здания Камвольного комбината, что находится по адресу: ул. Новинская, 2. С места происшествия пострадавшую увезли на скорой.





После случившегося доследственную проверку начал следственный отдел по Чкаловскому району. Кроме того, в случившемся разбирается районная прокуратура. Силовики запросили всю необходимую документацию, чтобы выяснить, кто должен был чистить крышу здания от снега и по чьей вине произошел инцидент. По предварительным данным, пострадавшая женщина является сотрудницей предприятия, на территории которого произошел инцидент.

– Она является сотрудницей одной из организаций, которая арендует там помещение, – уточнила помощник прокурора Чкаловского района Мария Уфимцева.