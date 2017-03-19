В Екатеринбурге дочь полицейского самостоятельно раскрыла убийство своего отца

Начальника уголовного розыска Артемовского Дмитрия Чечнева убили в марте 2016 года, его тело нашли лишь в июне.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017
Дочь главы уголовного розыска Артемовского Дмитрия Чечнева Ольга самостоятельно вышла на след убийцы своего отца, убитого летом 2016 года, сообщает «КП-Урал» 20 марта.
Дочь главы угрозыска свердловского города забила тревогу после исчезновения отца
В 2015 году Дмитрия Чечнева из оперуполномоченного по Свердловской области повысили до начальника уголовного розыска по городу Артемовскому. К тому моменту Дмитрий уже был разведен со своей женой, а его дочь уже закончила юрфак и работала юристом в частной компании. Полицейский переехал в Артемовский и созванивался с Ольгой раз в неделю, но когда Ольга пыталась узнать что-то о личной жизни отца, он отвечал лишь, что у него все нормально. Однако затем Дмитрий ушел в отпуск и исчез.
Перед отпуском Чечнев сообщил дочери, что хочет отдохнуть дома, поэтому исчезновение отца насторожило Ольгу. Спустя несколько дней она решила отправиться в Артемовский, однако в квартире Дмитрия никого не было. Тогда девушка отправилась к нему на работу, где ей сообщили, что волноваться нечего – ведь Чечнев в отпуске и мог уехать отдыхать.
Девушка самостоятельно разыскала любовницу отца
Однако такой ответ Ольгу не устроил, и девушка узнала у коллег отца, с кем он общался в свободное время. Выяснилось, что у Дмитрия была дама сердца, проживающая в Екатеринбурге на улице Агрономической, куда он ездил на выходные. Приехав по указанному адресу, Ольга начала ездить по дворам, желая увидеть какую-нибудь зацепку, что, в итоге, и произошло: девушка увидела машину отца в одном из дворов. Бабушки во дворе рассказали Ольге, что Дмитрий приезжал к медсестре Анжеле Акишевой, у которой, кроме него, был еще один мужчина.
В разговоре с Ольгой Анжела призналась, что действительно встречалась с Дмитрием, но где он может находиться, женщина не знала. Однако на вопрос о втором любовнике Анжела не ответила, отказавшись разговаривать дальше. Тогда Ольга написала заявление в полицию, рассказав в нем и про медсестру, и про машину Дмитрия, и про некого любовника Анжелы, который мог быть причастен к исчезновению Дмитрия.
- Полицейские начали поиски Чечнева и выяснили, что второй мужчина Анжелы – инженер Владимир Кошелев, отец троих детей. Несмотря на то, что он был женат, Владимир обещал Анжеле, что ради нее он может оставить все. На допросе Кошелев сначала говорил, что не знает ничего о Чечневе, однако затем признался в жестоком убийстве: из-за ревности к Анжеле он подкараулил Дмитрия, оглушил ударом камня, вывез на машине за город, где задушил полицейского, расчленил тело и сжег.
- Кошелеву предъявлено обвинение, ему грозит до 15 лет заключения.
- Сообщения о пропаже Дмитрия появились в СМИ в марте 2016 года. Его останки были обнаружены в конце июня того же года. Напомним, тогда Ольга в разговоре с корреспондентом НАШЕЙ опровергала выдвигаемую в СМИ версию о том, что в убийстве виновен любовник гражданской жены Дмитрия.