В Екатеринбурге дочь полицейского самостоятельно раскрыла убийство своего отца

Начальника уголовного розыска Артемовского Дмитрия Чечнева убили в марте 2016 года, его тело нашли лишь в июне.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017

Дочь главы уголовного розыска Артемовского Дмитрия Чечнева Ольга самостоятельно вышла на след убийцы своего отца, убитого летом 2016 года, сообщает «КП-Урал» 20 марта.

Дочь главы угрозыска свердловского города забила тревогу после исчезновения отца

В 2015 году Дмитрия Чечнева из оперуполномоченного по Свердловской области повысили до начальника уголовного розыска по городу Артемовскому. К тому моменту Дмитрий уже был разведен со своей женой, а его дочь уже закончила юрфак и работала юристом в частной компании. Полицейский переехал в Артемовский и созванивался с Ольгой раз в неделю, но когда Ольга пыталась узнать что-то о личной жизни отца, он отвечал лишь, что у него все нормально. Однако затем Дмитрий ушел в отпуск и исчез.

Перед отпуском Чечнев сообщил дочери, что хочет отдохнуть дома, поэтому исчезновение отца насторожило Ольгу. Спустя несколько дней она решила отправиться в Артемовский, однако в квартире Дмитрия никого не было. Тогда девушка отправилась к нему на работу, где ей сообщили, что волноваться нечего – ведь Чечнев в отпуске и мог уехать отдыхать.

Девушка самостоятельно разыскала любовницу отца

Однако такой ответ Ольгу не устроил, и девушка узнала у коллег отца, с кем он общался в свободное время. Выяснилось, что у Дмитрия была дама сердца, проживающая в Екатеринбурге на улице Агрономической, куда он ездил на выходные. Приехав по указанному адресу, Ольга начала ездить по дворам, желая увидеть какую-нибудь зацепку, что, в итоге, и произошло: девушка увидела машину отца в одном из дворов. Бабушки во дворе рассказали Ольге, что Дмитрий приезжал к медсестре Анжеле Акишевой, у которой, кроме него, был еще один мужчина.

В разговоре с Ольгой Анжела призналась, что действительно встречалась с Дмитрием, но где он может находиться, женщина не знала. Однако на вопрос о втором любовнике Анжела не ответила, отказавшись разговаривать дальше. Тогда Ольга написала заявление в полицию, рассказав в нем и про медсестру, и про машину Дмитрия, и про некого любовника Анжелы, который мог быть причастен к исчезновению Дмитрия.