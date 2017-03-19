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В Екатеринбурге пьяный мужчина ворвался в офис к бывшей жене с ружьем и открыл огонь

В Екатеринбурге пьяный мужчина ворвался в офис к бывшей жене с ружьем и открыл огонь
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Нарушителю спокойствия грозят только штраф и аннулирование лицензии на оружие.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017

В пятницу, 17 марта, в один из офисов в Екатеринбурге ворвался пьяный мужчина с оружием. Он открыл огонь, пули попали в компьютер и в автомобиль. Полиция проводит расследование, написал 20 марта znak.com.
 
Как оказалось, 46-летний мужчина поссорился со своей бывшей супругой и пришел в офис ее компании в Совхозном поселке в доме на Полевой, 76. На место происшествия после звонка в дежурную часть сразу же выехали сотрудники полиции.

— Между директором компании и его бывшей супругой, которая является совладелицей этой фирмы, произошел конфликт, в результате которого мужчина привез ружье и выстрелил в монитор. Рикошетом через окно повредило дверь стоявшей на улице машины «Шевроле Ланос», — уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчина был задержан, оружие передано на экспертизу.
 
Как сообщили в пресс-группе, сейчас полиция проводит проверку по данному факту, но, судя по всему, мужчине грозит только аннулирование лицензии на ношение оружия и штраф за мелкое хулиганство. 

— Привлекать к уголовной ответственности мужчину не за что. Он стрелял не в бывшую супругу, а лишь повредил имущество, которое записано на него самого и его же фирму, — объяснили в полиции. 

Бывшая супруга обратилась в полицию с просьбой не привлекать мужчину к уголовной ответственности. Она заявила, что претензий не имеет. Тем более что у них все еще остается общий бизнес.
  • Инцидент произошел в офисе ООО «Модный приговор». Согласно системе «Спарк-Интерфакс», директор ООО также владеет компанией «Успех», в управлении находятся три магазина секонд-хенд на Уралмаше и в Пионерском поселке.

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Марина Подкорытова, 20.03.2017, 17:35
Тэги: Криминал, Происшествия, Жизнь в городе
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