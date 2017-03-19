Площадь – 300 «квадратов»: в Екатеринбурге тушат крупный пожар рядом с «Уралмашзаводом»

Пострадавших нет.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017
В Екатеринбурге на улице Первой Пятилеки рядом с территорией «Уралмашзавода» загорелась неиспользуемая башня для охлаждения воды, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области 20 марта.
Пожар начался в половине четвертого дня 20 марта - очевидцы сообщили о густом дыме в районе вокзала. Позже выяснилось, что на территории Уральского машиностроительного завода горит градирня - башня для охлаждения воды, которая является неэксплуатируемой.
На место пожара выехали пять спецмашин и 15 спасателей, по предварительным данным, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. На месте ЧП развернут штаб пожаротушения, пострадавших нет.
- Причины пожара установят эксперты.
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