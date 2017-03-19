В Екатеринбурге сгорел автосервис с машинами

Спасателям удалось спасти один автомобиль, два выгорели полностью, еще один поврежден частично.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017
В Екатеринбурге днем 20 марта на улице Лукиных сгорел автосервис, сообщили в областном управлении МЧС.
Пожар начался в половине первого дня. До прибытия спасателей из двухэтажного здания, в котором располагался автосервис, эвакуировались пять человек, пострадавших нет.
Пожару присвоили повышенный ранг сложности - в здании на площади 50 квадратных метров горели бытовые помещения, оборудование и две машины. В итоге два ВАЗа выгорели полностью, «Дэу Нексия» обгорела частично, еще один автомобиль «Хендэ» спасателям удалось выкатить из полыхающего помещения.
- На место пожара прибыли 22 спасателя и пять спецмашин. Локализовать крупное возгорание удалось за 16 минут, пожар был потушен к трем часам дня. Причины возгорания устанавливаются.
- Через полчаса после того, как пожар на Лукиных был потушен, на площади Первой Пятилетки загорелась башня для охлаждения воды, расположенная рядом с территорией «Уралмашзавода». Площадь пожара составила 300 квадратных метров.