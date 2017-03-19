В Екатеринбурге сгорела квартира в Пионерском районе: в огне погибли два человека

Тела погибших спасатели обнаружили сразу, как только взломали дверь квартиры.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017
В Екатеринбурге в многоквартирном доме на улице Сулимова сгорела квартира, жертвами пожара стали два человека, сообщили 20 марта в ГУ МЧС по Свердловской области.
Пожар в двухкомантной квартире 12-этажного жилого дома начался около четырех часов дня 20 марта. К приезду пожарных огонь охватил 20 квадратных метров - в квартире горело домашнее имущество и внутренняя отделка.
На место ЧП прибыли 14 спасателей и три спецмашины, на борьбу с огнем у пожарных ушло чуть больше часа. Жильцы дома сообщили спасателям, что в квартире могут быть люди, после чего спасатели вызвали полицию и вскрыли дверь квартиры. К сожалению, спасти жильцов не удалось - за дверью пожарные обнаружили два трупа, сообщает ОТВ.
- Примерно в то же время на улице Лукиных сгорел автосервис и два автомобиля. Пострадавших нет, пять человек смогли самостоятельно эвакуироваться до приезда спасателей.
- В половине четвертого дня на площади Первой Пятилетки произошел крупный пожар - на площади 300 квадратных метров горела башня для охлаждения воды.