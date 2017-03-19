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В Екатеринбурге сгорела квартира в Пионерском районе: в огне погибли два человека

В Екатеринбурге сгорела квартира в Пионерском районе: в огне погибли два человека
16+
Фото: МЧС
Тела погибших спасатели обнаружили сразу, как только взломали дверь квартиры.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017

В Екатеринбурге в многоквартирном доме на улице Сулимова сгорела квартира, жертвами пожара стали два человека, сообщили 20 марта в ГУ МЧС по Свердловской области.
 
Пожар в двухкомантной квартире 12-этажного жилого дома начался около четырех часов дня 20 марта. К приезду пожарных огонь охватил 20 квадратных метров - в квартире горело домашнее имущество и внутренняя отделка.
 
На место ЧП прибыли 14 спасателей и три спецмашины, на борьбу с огнем у пожарных ушло чуть больше часа. Жильцы дома сообщили спасателям, что в квартире могут быть люди, после чего спасатели вызвали полицию и вскрыли дверь квартиры. К сожалению, спасти жильцов не удалось - за дверью пожарные обнаружили два трупа, сообщает ОТВ.
  • Примерно в то же время на улице Лукиных сгорел автосервис и два автомобиля. Пострадавших нет, пять человек смогли самостоятельно эвакуироваться до приезда спасателей.
  • В половине четвертого дня на площади Первой Пятилетки произошел крупный пожар - на площади 300 квадратных метров горела башня для охлаждения воды.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 20.03.2017, 21:04
Тэги: Пожар
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