Все в белом дыму: в Екатеринбурге около железнодорожного вокзала крупный пожар

На место ЧП выехали спасатели.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017

Днем 20 марта очевидцы сообщили о крупном пожаре в районе железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Столб белого дыма виден даже с окраин города, написал Life.

Пожар начался сегодня в начале четвертого. Как рассказали очевидцы, открытый огонь был виден с шестнадцатых этажей из центра города, а черный дым — из любой точки Екатеринбурга.

В МЧС уточнили, что на место выехали спасатели, подробности будут позже.