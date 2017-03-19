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Все в белом дыму: в Екатеринбурге около железнодорожного вокзала крупный пожар

Все в белом дыму: в Екатеринбурге около железнодорожного вокзала крупный пожар
16+
Фото: скрин видеозаписи
На место ЧП выехали спасатели.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017

Днем 20 марта очевидцы сообщили о крупном пожаре в районе железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Столб белого дыма виден даже с окраин города, написал Life.
 
Пожар начался сегодня в начале четвертого. Как рассказали очевидцы, открытый огонь был виден с шестнадцатых этажей из центра города, а черный дым — из любой точки Екатеринбурга.
 
В МЧС уточнили, что на место выехали спасатели, подробности будут позже.

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Марина Подкорытова, 20.03.2017, 16:22
Тэги: Видео, Происшествия, Пожар
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