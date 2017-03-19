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«От тяжелых травм спасло детское автокресло»: в Екатеринбурге в аварии пострадал 4-летний ребенок

«От тяжелых травм спасло детское автокресло»: в Екатеринбурге в аварии пострадал 4-летний ребенок
16+
Фото: ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу
Удар пришелся на сторону иномарки, где находился мальчик.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017

Сегодня, 20 марта,  произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщает городское управление ГИБДД.
Авария случилась в 13.25 на 15-м километре Тюменского тракта.

В Екатеринбурге «Фольксваген Поло» столкнулся с «Газелью»

По предварительным данным, водитель автомашины «Фольксваген Поло», двигаясь из центра Екатеринбурга в сторону аэропорта Кольцово, столкнулся с «Газелью», которая остановилась на запрещающий сигнал светофора.

В иномарке, в детском удерживающем устройстве на заднем пассажирском сиденье, находился 4-летний мальчик.

Ребенка от тяжелых травм спасло автокресло

Как рассказал сотрудникам ГИБДД 27-летний водитель «Фольксвагена», во время движения он отвлекся. Удар пришелся на сторону, где сидел ребенок – от тяжелых травм его спасло детское автокресло. С места аварии скорая увезла мальчика в 9-ю горбольницу с травмой головы.

В результате столкновения «Фольксваген» получил значительные механические повреждения. Водительский стаж находящегося за рулем автомобиля – 5 лет. По факту аварии идет дознание.

В Екатеринбурге в ДТП на 15-м км Тюменского тракта пострадал 4-летний ребенок
 

В Екатеринбурге в ДТП на 15-м км Тюменского тракта пострадал 4-летний ребенок

     
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Лилиана Голава, 20.03.2017, 19:21
Тэги: Криминал, Дети, ГИБДД
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