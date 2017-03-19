В Каменске-Уральском перед судом предстанет полицейский, получивший взятку через почтовый ящик

Сотрудника подразделения по борьбе с коррупцией задержали сотрудники ФСБ.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017

В Каменске-Уральском передали в суд дело против 33-летнего полицейского, обвиняемого в получении взятки.



По данным следствия, сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции местного отдела полиции договорился о передаче взятки 24 февраля 2016 года. Разговор с тем, у кого страж порядка потребовал взятку, произошел у одного из домов по проспекту Победы. При этом полицейский придумал весьма изобретательный способ передачи денег.

– Обвиняемый договорился о передаче взятки в размере 50 тысяч рублей, – прокомментировал старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга. – Представитель фирмы, в машине которого происходил разговор, согласился на выдвинутые условия и по просьбе обвиняемого положил в его почтовый ящик банковскую карту, на которую в последующем были перечислены 50 тысяч рублей. Таким образом, произошло получение взятки.

Однако уже на следующий день полицейского задержали сотрудники областного управления ФСБ. Как оказалось, представитель фирмы, с которого потребовали взятку, заранее сообщил об этом силовикам. При этом он пояснил, что за это полицейский обещал ему покровительство его фирме, которая занимается добычей скального грунта.