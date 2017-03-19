В Нижнем Тагиле кирпич упал с крыши дома на голову пятилетней девочки

Ребенок в реанимации.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017
В Нижнем Тагиле на улице Быкова на пятилетнюю девочку с крыши упал кирпич, сообщает tagilcity сегодня, 20 марта.
Инцидент произошел в минувшие выходные возле дома № 36. Пострадавшую девочку 2012 года рождения доставили в больницу, где медики диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму, после чего девочку срочно прооперировали. Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении.
По словам главы ЖКХ Нижнего Тагила, домом, с крыши которого упал кирпич, управляют его жильцы, поскольку от него отказались все управляющие компании. Дом находится в плохом состоянии и стоит в очереди на капитальный ремонт. Кирпич, упавший на девочку, мог выпасть из кладки трубы, которая стоит на крыше. Убрать такие трубы невозможно, так как этому препятствуют технические особенности здания.
- Сейчас в Нижнем Тагиле идет внеплановая проверка крыш всех домов в городе – для этого экстренно собрали специальную группу.