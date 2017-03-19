Мать искала его три месяца: в Нижнем Тагиле нашли тело молодого человека из Екатеринбурга

Мужчина поехал в обычную командировку и не вернулся.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017

В четверг, 16 марта в реке в Нижнем Тагиле нашли тело молодого человека «без признаков насильственной смерти». Как написало ИА «Все новости» 17 марта, это оказался пропавший без вести 26-летний екатеринбуржец, который приезжал туда в командировку еще в декабре.

Упал и замерз

По документам, обнаруженным при осмотре тела, полицейские установили, что в реке они нашли 26-летнего Вадима Башкирова. По предварительным данным, мужчина скончался от переохлаждения. В ночь на 16 декабря в Нижнем Тагиле был 21 градус мороза. Как позже заявили эксперты, молодой человек, будучи пьяным, просто упал и замерз. Коллега мог спасти его, если бы пошел искать

Мать пропавшего, Татьяна Олькова, пыталась найти сына с декабря. Она написала завяление в полицию, постоянно в соцсетях размещала посты о его розыске.

— Пропал Башкиров Вадим Вадимович, 1990 года рождения, родился в городе Екатеринбурге, в ночь с 15 на 16 декабря вышел из квартиры в Нижнем Тагиле, где находился в командировке и проживал на съемной квартире. Вышли вдвоем с коллегой примерно в полночь в пивбар, который находится неподалеку. Посидели примерно до часу ночи, это было уже 16 декабря и пошли по направлению к дому. По дороге напрямую находится гаражный комплекс. Вадим якобы не захотел идти в обход, у них возникли разногласия, были сильно выпивши, коллега пошел в обход, Вадим через гаражи. Больше его никто не видел. Утром коллеги уехали в Тюмень, в следующую командировку, — написала мать погибшего.

Утром следующего дня коллега Вадима обнаружил, что он так и не вернулся домой, но рассказывать никому об этом не стал и уехал в родную Тюмень. Тревогу забила мать Вадима, когда сын перестал выходить на связь.

Искала все три месяца, пока не сообщили о его смерти

Татьяна рассказала корреспонденту ИА «Все новости», что для ее сына это была обычная рабочая командировка всего на пару дней. Потом бригада должна была отправиться домой, где все их ждали.