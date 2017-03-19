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Мой дом – моя крепость: в Новой Ляле женщина, спасаясь от грабителей, привела их в свою квартиру

Мой дом – моя крепость: в Новой Ляле женщина, спасаясь от грабителей, привела их в свою квартиру
16+
Фото: ru.wikipedia.org
Пострадавшая надеялась, что ее супруг сможет дать отпор негодяям.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017

В Новой Ляле поймали двух нетрезвых мужчин, которые ограбили семью, ворвавшись в квартиру, сообщает сегодня, 20 марта,  МО МВД России «Новолялинский».

На женщину напали в дворе дома в Новой Ляле

Накануне около 10 часов вечера местный житель сообщил в полицию, что  в его квартиру ворвались двое неизвестных, избили его и ограбил, а у его жены забрали банковскую карту, пропуск на работу и косметику.

В тот день женщина вышла во двор, чтобы в темное время встретить свою несовершеннолетнюю дочь. 

Тем временем неоднократно судимый местный житель 1982 года рождения у себя в квартире распивал спиртные напитки со своим знакомым из Кушвы, тоже не раз судимым и нигде не работающим. Товарищам было что вспомнить, ведь они оба половину своей жизни отбывали наказание за различные преступления в колониях, в том числе и особого режима.

Когда спиртное и деньги закончились, молодые люди решили прогуляться. По пути им встретилась женщина, которую они решили ограбить.

Пьяные товарищи обратились к женщине со словами: «Можно у вас спросить…» Когда она обернулась, мужчины потребовали отдать им деньги. Получив отказ, они напали на свою жертву, повалив ее на землю, и стали искать деньги сами. Женщина пыталась звать на помощь, но грабители закрыли ей рот и начали душить.

Пострадавшая повела грабителей к себе домой

Испуганная женщина, чтобы спасти свою жизнь, сказала, что они могут пойти к ней домой, где она отдаст деньги. Но когда приятели попали в квартиру жертвы, сразу принялись ее избивать мужа, продолжая требовать деньги.

Когда грабители поняли, что денег у супругов нет, то обозлились еще больше. «Сейчас я одолжу денег у соседки, только не бейте его!» – пообещала женщина и повела одного из нападавших в соседнюю квартиру. Там ей удалось обмануть его и захлопнуть дверь прямо перед его носом. Грабители испугались и сбежали.

Приехавшие на место происшествия полицейские стали обходить жилой сектор и в подъезде одного из соседних домов обнаружили подозреваемых  в состоянии глубокого алкогольного опьянения. Пояснить внятно они ничего не могли.

Лишь протрезвев к утру, задержанные дали признательные показания и раскаялись в содеянном, сославшись на то, что «были сильно пьяны…».

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», максимальное наказание по которой – 7 лет лишения свободы.

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Лилиана Голава, 20.03.2017, 14:18
Тэги: Криминал, Семья, Происшествия
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Горожанин20 марта 2017, 14:32
банковскую карту, пропуск на работу и косметику....н-да
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Горожанин20 марта 2017, 14:41
накраситься, пойти на работу и там узнать пин-код от карточки)))
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