В Серове 30-летний мужчина признался в изнасиловании своей знакомой

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017

В Серове Следственный комитет закончил расследование уголовного дела об изнасиловании. Как выяснилось, пьяный серовчанин силой склонил к сексу свою знакомую, а когда девушка подала заявление, он сказал, что все было по взаимному согласию, написала 20 марта местная газета «Глобус».

Уголовное дело было возбуждено в феврале 2017 года. По версии следствия, преступление было совершено в квартире дома по проспекту Серова, в которой проживал 30-летний мужчина.

Утром 8 февраля он появился дома в состоянии алкогольного опьянения. В квартире также находилась его знакомая, 24-летняя женщина. По ее словам, мужчина против ее воли занялся с ней сексом. Пострадавшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Через несколько дней мужчина был задержан.

Как рассказал тогда руководитель Серовского межрайонного следственного отдела СКР Александр Базуев, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 Уголовного кодекса РФ (изнасилование).

— Первоначально мужчина не признавал своей вины в совершении изнасилования, заявляя, что все случилось по взаимному согласию. Но потерпевшая опровергла его показания на очной ставке. Кроме того, на теле девушки имелись характерные телесные повреждения. Вскоре мужчина признал вину, сознавшись в совершении изнасилования и иных насильственных действий сексуального характера. Он ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке судебного производства,— отметили в следственном отделе СКР.

По информации «Глобуса», женщина и мужчина, который обвиняется в ее изнасиловании, ранее были знакомы.