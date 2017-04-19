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Главному обвиняемому в покушении на экс-главу УВД Екатеринбурга отказали в просьбе закрыть уголовное дело

Главному обвиняемому в покушении на экс-главу УВД Екатеринбурга отказали в просьбе закрыть уголовное дело
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Сейчас дело против Олега Дудко находится в областной прокуратуре, откуда в ближайшее время его должны передать в суд.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.04.2017

Следственное управление СК РФ по Свердловской области отказало бывшему начальнику Орджоникидзевского РОВД Олегу Дудко, обвиняемому в покушении на экс-главу УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко, в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела против него. Дудко подал его на прошлой неделе, в тот жде день, когда закончил знакомиться с материалами дела.

– Ознакомившись с материалами дела, мы подали ходатайства о дополнении предварительного следствия и прекращении дела, - сообщил корреспонденту НАШЕЙ адвокат Дудко Александр Белобородов.

При этом он уточнил, что в рамках этого дела Дудко обвиняют не только в покушении на убийство Тимониченко, но и по другим статьям.

– Там все: и поджог, и патроны, и гранаты, – не вдаваясь в подробности, ответил юрист.

Однако следователь, по словам защитника, отказал во всех ходатайствах и уже передал дело в прокуратуру, где сейчас решается вопрос об утверждении обвинительного заключения и передачи дела в суд. Поэтому следующую жалобу Белобородов собирается подать уже прокурору.

Напомним: покушение на 56-летнего генерал-майора в отставке было совершено утром 19 февраля 2016 года. Киллер поджидал Тимониченко в подъезде дома по улице Родонитовой, где несколько раз выстрелил в из пистолета с глушителем. Одна из пуль попала тому в лицо. В тяжелом состоянии мужчину доставили в горбольницу № 23, но врачам удалось спасти ему жизнь.
 
По подозрению в покушении на Тимониченко задержали его бывшего подчиненного, Олега Дудко, руководившего в свое время Орджоникидзевским РОВД. По версии следствия, именно он стрелял в бывшего силовика. А также был задержан знакомый Дудко Игорь Казаков, который сразу написал явку с повинной и заключил со следствием сделку. Он признался, что подвозил Дудко к дому на Родонитовой. В итоге дело Казакова было выделено в отдельное производство, и его уже передали в Чкаловский районный суд. Однако процесс никак не может стартовать с 3 апреля.
  • Кстати, в своем открытом письме из СИЗО Александр Дудко заявил, что не причастен к произошедшему. По его словам, все подстроили освободившиеся из мест не столь отдаленных бандиты ОПГ «Уралмаш», которых в свое время они ловили вместе с Тимониченко.

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Евгений Светлый, 20.04.2017, 18:50
Тэги: Криминал, Суд
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