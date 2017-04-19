Главному обвиняемому в покушении на экс-главу УВД Екатеринбурга отказали в просьбе закрыть уголовное дело

Сейчас дело против Олега Дудко находится в областной прокуратуре, откуда в ближайшее время его должны передать в суд.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.04.2017

Следственное управление СК РФ по Свердловской области отказало бывшему начальнику Орджоникидзевского РОВД Олегу Дудко, обвиняемому в покушении на экс-главу УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко, в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела против него. Дудко подал его на прошлой неделе, в тот жде день, когда закончил знакомиться с материалами дела.

– Ознакомившись с материалами дела, мы подали ходатайства о дополнении предварительного следствия и прекращении дела, - сообщил корреспонденту НАШЕЙ адвокат Дудко Александр Белобородов.

При этом он уточнил, что в рамках этого дела Дудко обвиняют не только в покушении на убийство Тимониченко, но и по другим статьям.

– Там все: и поджог, и патроны, и гранаты, – не вдаваясь в подробности, ответил юрист.

Однако следователь, по словам защитника, отказал во всех ходатайствах и уже передал дело в прокуратуру, где сейчас решается вопрос об утверждении обвинительного заключения и передачи дела в суд. Поэтому следующую жалобу Белобородов собирается подать уже прокурору.

Кстати, в своем открытом письме из СИЗО Александр Дудко заявил, что не причастен к произошедшему. По его словам, все подстроили освободившиеся из мест не столь отдаленных бандиты ОПГ «Уралмаш», которых в свое время они ловили вместе с Тимониченко.

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