Проститься с Ириной Вахрушевой из Верхней Пышмы пришли более 200 человек

Девушку похоронили рядом с отцом и братом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.04.2017

На кладбище Верхней Пышмы сегодня, 20 апреля, простились с 30-летней Ириной Вахрушевой, жестоко убитой насильником-рецидивистом. Девушку отпевали в Храме Александра Невского.

К месту прощания от ТЦ «Куприт» пустили два автобуса для всех, кто хотел проводить молодую маму в последний путь. Похороны были назначены на 13:00.

Автомобили начали собираться на парковке возле храма задолго до назначенного времени. Светило яркое солнце. Такая погода никак не совпала с тяжелой траурной атмосферой, нависшей в этот день над кладбищем. К моменту, когда к храму приехала «Газель» с гробом, возле него было не протолкнуться.

Кроме родных, друзей и коллег на кладбище пришли десятки людей, которые помогали искать Ирину и внимательно следили за новостями. В общей сложности на похороны собралось порядка 200 человек. Преимущественно это были ровесники погибшей - парни и девушки в темной одежде и темных очках. Девушки плакали и недоумевали, как Ирина могла стать жертвой такого жестокого преступления. Мужчины старались держать эмоции внутри.

Почти каждый принес живые цветы. По большей части это были алые розы. Очевидно, это были любимые цветы Ирины Вахрушевой.

В Храме Александра Невского довольно мало пространства, поэтому внутрь на отпевание попали только самые близкие. Остальные ждали у входа в храм и за забором. Те, кто не был знаком с погибшей, смущались и держались поодаль. Смущение испытывали, в том числе, и журналисты, которым было очень неловко снимать происходящее.

Люди стояли кучками. Обсуждали резонанс, который создала история гибели Ирины, и свои насущные дела. Одной из девушек стало сложно дышать внутри храма. Мужчина помог ей выйти на свежий воздух и прийти в себя.

Когда процедура завершилась, люди кучками заходили внутрь проститься. В это время служащий храма собирал охапки цветов у людей и грузил их в отдельную «Газель».

Ирину Вахрушеву хоронили в глубине кладбища. Колонна сопровождающих растянулась на несколько десятков метров. И снова впереди шли близкие, друзья, коллеги, в конце - те, кто не знал Ирину.

Девушку похоронили рядом с отцом и братом, которого не стало примерно в том же возрасте, в 31 год. Все то время, пока шли похороны, рядом с Ириной находился ее молодой человек Андрей, с которым они были вместе 1,5 года. Когда установили крест и покрыли могилу цветами, он долго смотрел на портрет любимой. На нем она молодая, красивая, нарядная светится от счастья и еще не догадывается, что ее ждет впереди.

На своей страничке в социальной сети Ирина часто сохраняла фразы о том, что нужно жить сегодняшним днем, беречь близких и ценить то, что происходит «здесь и сейчас». Последнее такое сообщение опубликовано всего за неделю до трагедии.

Поминальный обед в благотворительной столовой был назначен на 15:00. Люди разошлись с кладбища только в начале четвертого. У могилы осталась лишь одна молодая девушка. Она закурила и молча смотрела на могилу Ирины, словно желая что-то ей сказать.

- У меня свои причины остаться здесь одной, - сказала она журналистам.

На фото: Ирина Вахрушева