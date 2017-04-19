В Екатеринбурге на Бебеля жильцы многоэтажки сообщили, что у них в доме «бомжей задавили удавкой»

Тела мужчин были найдены на 11 этаже.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.04.2017

В Екатеринбурге сегодня днем, 20 апреля, на Бебеля, 164 жильцы шестнадцатиэтажки в подъезде на лестничной площаде нашли два трупа. Как уточнили в полиции, по предварительным данным, это были люди без определенного места жительства.

— Сообщение о двух тела поступило в отдел полиции № 11 в 14.08. На место выехала следственно-оперативная группа. Уточняются все обстоятельства произошедшего. Тела мужчин были найдены на 11 этаже на лестничной площадке.

Следователи пока не говорят о точных причинах смерти, а также была ли она криминальной. При этом жильцы говорят, что на телах была кровь, а мужчин могли задушить удавкой прямо в лифте дома.