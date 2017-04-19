В Екатеринбурге начался суд над рецидивистом по кличке Паровоз, который зарубил и сжег четырех человек

Подсудимый полностью признал свою вину.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.04.2017

В четверг, 20 апреля, в Екатеринбурге начался судебный процесс над рецидивистом из Березовского Юргисом Багауывым по кличке Паравоз, которого обвиняют в убийстве четырех человек в поселке Монетном.



Напомним: преступление было совершено в ночь с 25 на 26 декабря 2016 года. Как полагает следствие, накануне вечером Паровоз выпивал со своими знакомыми из Березовского – двумя мужчинами и двумя женщинами. Однако компания не хотела, чтобы рецидивист у них надолго задерживался, поэтому в ходе застолья между ними разгорелся сканадал. Затаив обиду, ночью Багауыв зарубил всех четверых найденным в гостиной топором. После чего сбросил тела в подпол и устроил в доме пожар.



Тела убитых нашли при разборе завалов тушившие дом пожарные. Вскоре следователи выяснили, что в день трагедии в доме находился еще один человек. Его объявили в розыск. И 4 января 2017 года Багауыва арестовали. Выяснилось, что ранее 46-летний мужчина был уже трижды судим за кражи, грабежи и убийство. Последний срок он отбывал в колонии поселка Белый Яр под Тавдой, откуда освободился в 2008 году.



На сегодняшнем заседании в Свердловском областном суде Багауыву зачитали обвинительное заключение.

– Свою вину в содеянном подсудимый признал в полном объеме, – сообщили в пресс-службе суда.

По заключению психолого-психиатрической судебной экспертизы Багауыва признали вменяемым. Теперь рецидивисту грозит вплоть до пожизненного.

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