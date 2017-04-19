В Екатеринбурге пьяный мужчина чуть не убил своего четырехлетнего сына, ударив его головой об асфальт

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.04.2017
Пьяный мужчина ударил своего ребенка головой об асфальт
— В настоящее время следователем СКР и сотрудниками полиции проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. С целью определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, проводится судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому соответствующего обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.
Над делом работают полиция и следователи
— В ходе проверочных мероприятий факт причинения вреда здоровью малолетнего подтвердился. Сотрудники полиции оперативно установили очевидцев происшествия и опросили их. Вечером в среду, 19 апреля, сыщики уголовного розыска отдела полиции № 14 задержали мужчину. Им оказался местным жителем 1977 года рождения. В настоящее время с ним работают следователи Следственного комитета, — сообщили в ГУ МВД по Екатеринбургу.
- В отношении задержанного мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30. п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).