В Екатеринбурге пьяный мужчина чуть не убил своего четырехлетнего сына, ударив его головой об асфальт

Мальчик в больнице. Отец задержан полицией.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.04.2017

В Екатеринбурге пьяный мужчина во вторник, 18 апреля, несколько раз ударил головой об асфальт своего четырехлетнего ребенка. Следственный комитет и полиция проводят проверку ЧП, мужчина задержан.

Пьяный мужчина ударил своего ребенка головой об асфальт

ЧП произошло, вечером во вторник, 18 апреля. Очевидцы рассказали, что 18 апреля в районе перекрестка улиц Красных Командиров и Космонавтов пьяный мужчина бросил на асфальт своего маленького ребенка и хотел причинить ему еще больший вред. Прохожим удалось его остановить и вызвать скорую помощь. Медики доставили травмированного ребенка и его отца в больницу, откуда мужчина просто сбежал.

Нерадивый отец, ранее судимый 39-летний электромеханик, был задержан вечером в среду, 19 апреля, по месту своего жительства.

— В настоящее время следователем СКР и сотрудниками полиции проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. С целью определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, проводится судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому соответствующего обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователь СКР также собирается проверить и сотрудников ПДН на их работу с этой семьей. Ребенок находится в больнице под присмотром врачей.

Над делом работают полиция и следователи

Полицией Екатеринбурга была организована проверка по информации о данном ЧП. — В ходе проверочных мероприятий факт причинения вреда здоровью малолетнего подтвердился. Сотрудники полиции оперативно установили очевидцев происшествия и опросили их. Вечером в среду, 19 апреля, сыщики уголовного розыска отдела полиции № 14 задержали мужчину. Им оказался местным жителем 1977 года рождения. В настоящее время с ним работают следователи Следственного комитета, — сообщили в ГУ МВД по Екатеринбургу.