Наверх
В полиции Верхней Пышмы ищут очевидцев нападения мужчины с ножом на мальчика прямо на улице
11:36, сегодня
В Екатеринбурге пьяный мужчина чуть не убил своего четырехлетнего сына, ударив его головой об асфальт
10:55, сегодня
В Екатеринбурге ищут 15-летнюю девочку, которая уходит из дома не в первый раз
10:08, сегодня
На Полевском тракте около Горного Щита водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода
09:27, сегодня
Как выбрать межкомнатные двери
В Екатеринбурге произошел пожар в газовой котельной у заправки «Лукойл» на Базовом
09:12, сегодня
В Нижнем Тагиле коллектор звонит по ночам и угрожает девушке убийством за долги отчима
08:47, сегодня
Коляду сняли в антироссийском фильме против его воли: «Как-то все омерзительно подается»
08:25, сегодня
Самая счастливая нация на земле: получают 320 тысяч, разводятся онлайн и возвращают потерянные вещи
08:19, сегодня
В Екатеринбурге до конца 2017 года построят новую ледовую арену
21:00, 19.04.2017
19 апреля в Екатеринбурге: личность убийцы Ирины Вахрушевой и отсутствие бюджетных мест
20:52, 19.04.2017
Руководитель администрации свердловского губернатора заработал за год в семь раз больше главы региона
20:20, 19.04.2017
В Екатеринбурге запретят остановку машин еще на трех улицах
19:58, 19.04.2017
Свердловская ГИБДД выступила со спецобращением из-за надвигающихся снегопадов
19:41, 19.04.20171
В Екатеринбурге в районе Академический к 2018 году построят две улицы
19:04, 19.04.2017
Экс-главе Верх-Исетского района на месяц продлили домашний арест
18:35, 19.04.2017
Глава свердловской ГИБДД назвал самую опасную трассу в области
17:47, 19.04.2017
Шесть человек пострадали при столкновении иномарки и медицинского УАЗика на трассе под Екатеринбургом
17:19, 19.04.2017
В Екатеринбурге отчим сломал палец 9-летнему мальчику, чтобы тот не играл в компьютерные игры
17:00, 19.04.20172
Во Втузгородке и Пионерском летом на ремонт закроют две улицы
16:21, 19.04.2017
Бюджетные места, цены на контракты и баллы: в вузах Екатеринбурга рассказали о правилах приема абитуриентов в 2017 году
16:20, 19.04.2017
Сбитая на ЕКАД пенсионерка скончалась в больнице, не приходя в сознание
16:00, 19.04.2017
В Екатеринбурге в Дендрарии 39-летнего мужчину укусила белочка
15:12, 19.04.20171
В Екатеринбурге жильцы многоэтажки вернули себе деньги, незаконно собранные управляющей компанией
15:05, 19.04.20171
Выплаты пособия по уходу за ребенком в России предлагают продлить до семи лет
14:20, 19.04.20171
Убийцу Ирины Вахрушевой помещают под арест: трансляция из суда Верхней Пышмы
13:40, 19.04.20171
Под Екатеринбургом сгорели столярная мастерская и частный дом: в огне погибла женщина
13:30, 19.04.2017
Работал спасателем в МЧС, сидел за изнасилование и вышел по УДО: подробности об убийце Ирины Вахрушевой
13:10, 19.04.20172
В Екатеринбурге 111 площадок примут участие в проекте «Ночь музеев»
13:07, 19.04.2017
Куйвашев заявил, что будет участвовать в выборах губернатора Свердловской области
13:00, 19.04.20172
Пассажирские автобусы Екатеринбурга проверили инспекторы ГИБДД вместе с полицией
12:30, 19.04.2017
УрФУ отказался от бюджетных мест для заочников в Екатеринбурге
12:23, 19.04.20172
В Екатеринбурге после пожара в больнице возбудили уголовное дело
12:16, 19.04.2017
В Екатеринбурге разыскивают жертв женщины, которая выманивала деньги у пенсионеров
12:10, 19.04.20171
В Екатеринбурге на Предельной сбили мужчину, который в темноте выбежал из двора на дорогу
12:00, 19.04.2017
Более половины россиян считают, что тело Ленина надо захоронить, а памятники ему в городах оставить
11:57, 19.04.2017
В Нижнем Тагиле запустили «Яндекс.Такси»
11:33, 19.04.2017
Полиция нашла маму шестилетней Вари, которая ушла гулять и потерялась вечером в Екатеринбурге
11:27, 19.04.2017
Три грузовика столкнулись на Серовском тракте из-за переутомления водителя
11:10, 19.04.2017
В Екатеринбурге ребенка в детском саду на Широкой речке напоили хлоркой
10:43, 19.04.20171
Авторы акции «Бессмертный полк» в Екатеринбурге придумали новый проект к 9 мая: они хотят «переснять историю победы»
10:25, 19.04.2017
В Свердловской области в квартире из-за часов сгорели бабушка и четырехлетний внук: пожилой женщине удалось выжить
09:20, 19.04.2017
В Екатеринбурге на улице потерялась шестилетняя девочка в очках как у Гарри Поттера
08:57, 19.04.2017
Такая желтая «девятка»: в Свердловской области инспекторы ГИБДД устроили погоню со стрельбой за водителем на ВАЗе
08:33, 19.04.2017
9 мифов о весеннем авитаминозе в Екатеринбурге
08:26, 19.04.2017
В Екатеринбурге на Маневровой самосвал на ходу провалился в асфальт: у него лопнуло заднее колесо
08:10, 19.04.2017
Прежде чем поехать в Верхнюю Пышму, убийца Ирины Вахрушевой весь день искал жертву в Екатеринбурге
21:35, 18.04.20171
18 апреля в Екатеринбурге: испорченная погода и Парад Победы
20:40, 18.04.2017
Музей Миши Брусиловского откроют в Екатеринбурге в начале мая
20:20, 18.04.2017
В парке Екатеринбурга прохожий нашел труп мужчины
20:05, 18.04.2017
На Свердловскую область надвигаются сильные снегопады
19:44, 18.04.2017
Место убийства Ирины Вахрушевой из Верхней Пышмы покрыли цветами
19:15, 18.04.20175

В Екатеринбурге пьяный мужчина чуть не убил своего четырехлетнего сына, ударив его головой об асфальт

В Екатеринбурге пьяный мужчина чуть не убил своего четырехлетнего сына, ударив его головой об асфальт
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Мальчик в больнице. Отец задержан полицией.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.04.2017

В Екатеринбурге пьяный мужчина во вторник, 18 апреля, несколько раз ударил головой об асфальт своего четырехлетнего ребенка. Следственный комитет и полиция проводят проверку ЧП, мужчина задержан.

Пьяный мужчина ударил своего ребенка головой об асфальт

ЧП произошло, вечером во вторник, 18 апреля. Очевидцы рассказали, что 18 апреля в районе перекрестка улиц Красных Командиров и Космонавтов пьяный мужчина бросил на асфальт своего маленького ребенка и хотел причинить ему еще больший вред. Прохожим удалось его остановить и вызвать скорую помощь. Медики доставили травмированного ребенка и его отца в больницу, откуда мужчина просто сбежал. 
 
Нерадивый отец, ранее судимый 39-летний электромеханик, был задержан вечером в среду, 19 апреля, по месту своего жительства.

— В настоящее время следователем СКР и сотрудниками полиции проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. С целью определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, проводится судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому соответствующего обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в Следственном комитете по Свердловской области. 

Расследование уголовного дела продолжается. Следователь СКР также собирается проверить и сотрудников ПДН на их работу с этой семьей. Ребенок находится в больнице под присмотром врачей.

Над делом работают полиция и следователи

Полицией Екатеринбурга была организована проверка по информации о данном ЧП.

— В ходе проверочных мероприятий факт причинения вреда здоровью малолетнего подтвердился. Сотрудники полиции оперативно установили очевидцев происшествия и опросили их. Вечером в среду, 19 апреля, сыщики уголовного розыска отдела полиции № 14 задержали мужчину. Им оказался местным жителем 1977 года рождения. В настоящее время с ним работают следователи Следственного комитета, — сообщили в ГУ МВД по Екатеринбургу. 

  • В отношении задержанного мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30. п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 20.04.2017, 10:55
Тэги: Дети, Происшествия, Здоровье
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Школа Студенты Искусство Тест Путин Растения Мировые новости Строительство Интернет Бэби-боксы Кто заработал Грипп Пожар МЧС Еда Новый год Лайфхак Ошибки врачей Личное Экономика Ловец покемонов Дорожные воины Конкурсы Медицина Новости дня Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Дом-2 Дороги Политика Знаменитости Скандалы СМИ Статистика Голодовка в колонии Взрыв Скорая помощь ИГИЛ Гололед Экономия Военный репортаж Расстрел на Депутатской Женщины Спорт Общественный транспорт ЧМ-2018 Деньги Эксклюзив Отключение света Уралмаш, Эльмаш Психология Катастрофа Транспортная реформа Расстрел В Екатеринбурге -40 градусов Дети Дело Пьянкова Музыка Хэллоуин-2015 Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Приговор Лошагину Опрос Туризм Высокие технологии Горячее Производство В Египте разбился самолет с российскими туристами Мотоциклы Отдых Парковки ДТП Слухи Взятки Убийство Ирины Вахрушевой ГИБДД Приостановка полетов в Египет Недвижимость ЖКХ Семья Мужчины Новости России Шоу-бизнес Образование Видео Криминал Необычное Хоккей Транспорт Снос монастыря на Качканаре Жизнь в городе История успеха Коллекторы Секс Пусть говорят Самолет Минобороны упал в Якутии Позитив Самолет Ельцин-центр Культура Корь Фото Мода Крушение самолета под Ростовом Авто Мультимедиа История Екатеринбурга Происшествия Баскетбол Кризис и санкции Смерть Афиша Горящие авто Отношения Красота Сибирская язва Доска позора Биатлон Розыск Убийство в Рахмангулово Рецензия Здоровье Расписание Война ритуальных агентств Бизнес Обрушение крыши на Калинина Развлечения ЗАГС Грипп в Екатеринбурге Новости Выставки Скандал с Новиковым Мистика Ту 154 Интервью Рейтинг Репортаж Футбол Погода ВУЗ Религия Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Животные Суд Волейбол Храм святой Екатерины

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru