В Екатеринбурге в подъезде жилого дома нашли тела двух мужчин

Местные жители рассказали, что это не первое убийство в их районе.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.04.2017
В Екатеринбурге в подъезде 16-этажного дома на Бебеля 20 апреля были обнаружены тела двухмужчин, написал 66.ru.
Как отметили очевидцы, на вид оба мужчины были неблагополучными, предположительно, без определенного места жительства. Рядом с этим домом есть благотворительная столовая, погибшие могли прийти оттуда.
Как отметили очевидцы, на вид оба мужчины были неблагополучными, предположительно, без определенного места жительства. Рядом с этим домом есть благотворительная столовая, погибшие могли прийти оттуда.
- Местные жители сообщили, что возле тел были следы крови. Они также отметили, что в их районе это уже третье убийство.
- Рядом с домом работает бригада реанимации. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.