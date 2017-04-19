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В Екатеринбурге в подъезде жилого дома нашли тела двух мужчин

В Екатеринбурге в подъезде жилого дома нашли тела двух мужчин
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Местные жители рассказали, что это не первое убийство в их районе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.04.2017

В Екатеринбурге в подъезде 16-этажного дома на Бебеля 20 апреля были обнаружены тела двухмужчин, написал 66.ru.

Как отметили очевидцы, на вид оба мужчины были неблагополучными, предположительно, без определенного места жительства. Рядом с этим домом есть благотворительная столовая, погибшие могли прийти оттуда.
  • Местные жители сообщили, что возле тел были следы крови. Они также отметили, что в их районе это уже третье убийство.
  • Рядом с домом работает бригада реанимации. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 20.04.2017, 15:40
Тэги: Происшествия, Смерть
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