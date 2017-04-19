В Екатеринбурге в подъезде жилого дома нашли тела двух мужчин

Местные жители рассказали, что это не первое убийство в их районе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.04.2017

В Екатеринбурге в подъезде 16-этажного дома на Бебеля 20 апреля были обнаружены тела двухмужчин, написал 66.ru.



Как отметили очевидцы, на вид оба мужчины были неблагополучными, предположительно, без определенного места жительства. Рядом с этим домом есть благотворительная столовая, погибшие могли прийти оттуда.