В Екатеринбурге произошел пожар в газовой котельной у заправки «Лукойл» на Базовом

Всех посетителей и работников эвакуировали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.04.2017

Вечером 19 апреля на переулке Базовом в Екатеринбурге произошел пожар в газовой котельной. Из-за опасной близости места ЧП были эвакуированы работники соседней автозаправки «Лукойл», сообщили в пресс-службе областной МЧС.

Сигнал поступил диспетчеру в 21.42 19 числа.

— На площади 15 квадратных метров была повреждена изоляция труб и электропроводки в помещении газовой котельной. В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники и 28 человек личного состава. В 22.19 огонь локализован, в 22.20 открытое горение ликвидировано, пожар потушен в 23.53, — уточнили в МЧС.

С территории заправки «Лукойл», расположенной по соседству, были эвакуированы все работники и посетители, чтобы исключить вероятность несчастного случая.

— По прибытии к месту вызова обнаружили, что с помещения котельной идет черный густой дым. Возгорание происходило вблизи автозаправочной станции. Незамедлительно была организована эвакуация персона и клиентов. Было подано на тушение два ствола «А», — сообщил службе спасения «Сова» начальник караула 9-ой пожарной части Андрей Кравченко.