В Нижнем Тагиле коллектор звонит по ночам и угрожает девушке убийством за долги отчима

Прокуратура проверяет действия полиции, а также микрофинансовой организации.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.04.2017
В Нижнем Тагиле местной жительнице звонят коллекторы с угрозами по поводу долга. Как оказалось, ее отчим взял чуть больше 10 тысяч рублей в «Домашних деньгах», а ее представил поручителем, написали Ura.ru 19 апреля.
Первый звонок был ночью
Екатерина рассказала, что звонки начались в половине первого ночи, ей угрожали по телефону, а потом стали присылать смс-сообщения.
— В 00.24 ночи на мой номер позвонил неизвестный мне мужчина. Трубку взял муж, а потом передал мне. И тут посыпались страшные угрозы в мой адрес. Он уточнил, что звонит по поводу задолженности Клепикова — это мой отчим. Я сама заемщиком не являюсь, но расправа надо мной гарантирована за его долг в «Домашних деньгах». Позже я узнала у отчима, что он должен 11600 рублей, — рассказала Ura.ru Екатерина.
Женщине удалось частично записать разговор на диктофон.
На следующий день она получила смс следующего содержания: «*** тебе сегодня ***, гроб себе заказывай, будешь кровью харкаться, мы тебя похороним за долги твоего друга Клепикова».
Коллектор прислал смс с угрозой расправы, автор фото: Екатерина
В полиции приняли заявление
Женщина испугалась и обратилась в полицию. Дала объяснения, в полиции сообщили, что материалы передадут участковому, но дозвониться до него в итоге ей не удалось.
В полиции Нижнего Тагила на запрос от СМИ уточнили, что заявление от женщины принято и зарегистрировано, будет проведена проверка.
Прокуратура проводит свою проверку
В прокуратуре Свердловской области прокомментировали, что начата проверка ситуации и кредитной организации.
— По сообщению местных СМИ, коллекторы угрожали женщине нанесением телесных повреждений и смертью, если она не выплатит долг своего отчима. Коллекторы звонили женщине ночью, хотя по нынешнему законодательству им запрещено звонить в ночное время и тем более угрожать. По фактам, озвученным в СМИ, организована проверка, — сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Марина Канатова.
Она добавила, что прокуратура даст оценку деятельности коллекторского агентства, а также сотрудников полиции, которые «не отреагировали на заявление потерпевшей».