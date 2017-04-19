В Нижнем Тагиле коллектор звонит по ночам и угрожает девушке убийством за долги отчима

Прокуратура проверяет действия полиции, а также микрофинансовой организации.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.04.2017

В Нижнем Тагиле местной жительнице звонят коллекторы с угрозами по поводу долга. Как оказалось, ее отчим взял чуть больше 10 тысяч рублей в «Домашних деньгах», а ее представил поручителем, написали Ura.ru 19 апреля.

Первый звонок был ночью

Екатерина рассказала, что звонки начались в половине первого ночи, ей угрожали по телефону, а потом стали присылать смс-сообщения.

— В 00.24 ночи на мой номер позвонил неизвестный мне мужчина. Трубку взял муж, а потом передал мне. И тут посыпались страшные угрозы в мой адрес. Он уточнил, что звонит по поводу задолженности Клепикова — это мой отчим. Я сама заемщиком не являюсь, но расправа надо мной гарантирована за его долг в «Домашних деньгах». Позже я узнала у отчима, что он должен 11600 рублей, — рассказала Ura.ru Екатерина.

Женщине удалось частично записать разговор на диктофон.

На следующий день она получила смс следующего содержания: «*** тебе сегодня ***, гроб себе заказывай, будешь кровью харкаться, мы тебя похороним за долги твоего друга Клепикова».

Коллектор прислал смс с угрозой расправы, автор фото: Екатерина

В полиции приняли заявление

Женщина испугалась и обратилась в полицию. Дала объяснения, в полиции сообщили, что материалы передадут участковому, но дозвониться до него в итоге ей не удалось.

В полиции Нижнего Тагила на запрос от СМИ уточнили, что заявление от женщины принято и зарегистрировано, будет проведена проверка.

Прокуратура проводит свою проверку