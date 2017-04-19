В полиции Верхней Пышмы ищут очевидцев нападения мужчины с ножом на мальчика прямо на улице

Прохожие рассказали, что на 12-летнего ребенка набросились прямо на улице около 8 часов вечера.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.04.2017

Полиция Верхней Пышмы ищет очевидцев происшествия, о котором сообщили в соцсетях и СМИ. Жители города написали, что 17 апреля в районе 21 часа на 12-м километре неизвестный мужчина напал с ножом на ребенка прямо на улице.

— Мальчик смог убежать, ему помогла продавщица из соседнего киоска. Полиция возбудила дело, было собрание у ребенка на тренировке. Пока мужчина не найден, — написали местные жители. — Ребенку удалось убежать, но неизвестный все равно бежал за мальчиком несколько улиц. Парень домой прибежал испуган, вызвали полицию, написано заявление. Мальчик в возрасте 12 лет возвращался домой с тренировки. Вчера уже было проведено собрание, где тренер обязал всех родителей забирать своих детей лично, — сообщили в соцсетях.

НАШЕЙ в ГУ МВД по Свердловской области уточнили, что за последние дни никаких подобных заявлений в полицию Верхней Пышмы не поступало, но о происшествии они знают из СМИ и соцсетей.