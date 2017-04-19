В полиции Верхней Пышмы ищут очевидцев нападения мужчины с ножом на мальчика прямо на улице

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.04.2017
— Мальчик смог убежать, ему помогла продавщица из соседнего киоска. Полиция возбудила дело, было собрание у ребенка на тренировке. Пока мужчина не найден, — написали местные жители.
— Ребенку удалось убежать, но неизвестный все равно бежал за мальчиком несколько улиц. Парень домой прибежал испуган, вызвали полицию, написано заявление. Мальчик в возрасте 12 лет возвращался домой с тренировки. Вчера уже было проведено собрание, где тренер обязал всех родителей забирать своих детей лично, — сообщили в соцсетях.
— Сообщение о нападении получено, с ним работают. Полицейские просят очевидцев и пострадавших сообщить подробности, обратиться в отдел полиции в Пышме лично или по телефону 5-36-92 или «02», — уточнила представитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Нина Пелевина.