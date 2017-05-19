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Крупный пожар произошел на щебеночном заводе под Екатеринбургом

Крупный пожар произошел на щебеночном заводе под Екатеринбургом
16+
Фото: vk.com/poselokiset
Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.05.2017

В Верхней Пышме произошел пожар на щебеночном заводе, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области 19 мая.
 
Пожар начался в половине третьего дня в галерее по подаче щебня. К приезду пожарных площадь возгорания достигла 300 квадратных метров, всего на месте ЧП работали шесть пожарных машин и 28 спасателей. Была задействована пожарная автолестница, так как галерея имеет высоту 20 метров.
 
  • В половине пятого вечера пожар был потушен. Пострадавших нет, причины происшествия устанавливаются.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 20.05.2017, 10:28
Тэги: Фото, Пожар
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