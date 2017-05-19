Крупный пожар произошел на щебеночном заводе под Екатеринбургом

Площадь пожара составила 300 квадратных метров.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.05.2017
В Верхней Пышме произошел пожар на щебеночном заводе, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области 19 мая.
Пожар начался в половине третьего дня в галерее по подаче щебня. К приезду пожарных площадь возгорания достигла 300 квадратных метров, всего на месте ЧП работали шесть пожарных машин и 28 спасателей. Была задействована пожарная автолестница, так как галерея имеет высоту 20 метров.
- В половине пятого вечера пожар был потушен. Пострадавших нет, причины происшествия устанавливаются.