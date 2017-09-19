Житель Екатеринбурга насмерть забил друга камнем

Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.09.2017

Следственный комитет Кировского района Екатеринбурга возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве своего друга.

– Вечером 17 сентября 2017 года обвиняемый и его 46-летний знакомый распивали спиртное у одного из домов по улице Новгородцевой. Между ними произошел конфликт, на почве которого злоумышленник вооружился камнем и стал наносить им удары своему оппоненту по голове, – сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

От полученной черепно-мозговой травмы мужчина скончался. Обвиняемого задержали на следующий день по месту жительства.

Он полностью признал свою вину.

Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!