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Житель Екатеринбурга насмерть забил друга камнем

Житель Екатеринбурга насмерть забил друга камнем
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.09.2017

Следственный комитет Кировского района Екатеринбурга возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве своего друга.

– Вечером 17 сентября 2017 года обвиняемый и его 46-летний знакомый распивали спиртное у одного из домов по улице Новгородцевой. Между ними произошел конфликт, на почве которого злоумышленник вооружился камнем и стал наносить им удары своему оппоненту по голове, – сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

От полученной черепно-мозговой травмы мужчина скончался. Обвиняемого задержали на следующий день по месту жительства.

  • Он полностью признал свою вину.
  • Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Олег Галимов, 20.09.2017, 10:39
Тэги: Происшествия, Смерть
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