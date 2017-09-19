Житель Екатеринбурга спрятался в диване, чтобы избежать обязательных работ

Когда мужчине стало не хватать воздуха, он вышел из "убежища".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.09.2017

Житель Екатеринбурга пошел на отчаянный шаг, чтобы избежать назначенные ему судом обязательные работы, и спрятался в диване от сотрудников ГУФСИН.

Дверь квартиры осужденного открыла его сестра. Женщина утверждала, что не знает, где находится ее брат, но из дивана в комнате стали слышны странные звуки.

В этот же момент мужчина выбрался из своего "убежища". Судя по всему, ему стало не хватать воздуха.

После инцидента суд изменил наказание и назначил ему вместо 250 часов работ один месяц и один день в колонии-поселении.

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