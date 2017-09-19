Жительница Свердловской области продавала несуществующую одежду через социальную сеть

В числе пострадавших оказались 20 человек из разных регионов страны.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.09.2017

В суд Карпинска передали уголовное дело о мошенничестве в отношении жительницы Волчанска. По версии следствия, женщина продавала через социальную сеть одежду, которой на самом деле не было. Мотивом для преступления стало тяжелое материальное положение.

– После того, как от заказчика поступали денежные средства, прекращала переписку и удаляла их из "друзей", не выполнив взятые обязательства, – сообщили в областной прокуратуре.

Фиктивным интернет-магазином заинтересовалась полиция после обращения жительницы Алтайского края, которая заказала пуховик за 4 тысячи рублей, но так и не получила его.

Всего от действий мошенницы пострадали более 200 человек из разных регионов России: Алтайского края, Красноярского края, Воронежской, Тюменской, Самарской областей и др.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 10 человек, которым причинен ущерб на сумму свыше 2500 рублей.

Теперь подсудимой грозит до 2 лет лишения свободы.

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