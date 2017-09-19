В Свердловской области нашли труп актрисы екатеринбургского театра «Волхонка», которая пропала три года назад

Признаков насильственной смерти нет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.09.2017

В лесу под Красноуральском нашли тело актрисы театра "Волхонка" Елены Шаховой, которая пропала три года назад, пишет "КП-Екатеринбург". В 2014-ом году она написала сообщение двоюродной сестре в Москву и с тех пор не выходила на связь.

– Труп был найден еще 2-го сентября. Насильственных признаков смерти нет, но пока мы еще проводим экспертизы, чтобы точно узнать, от чего скончалась жительница Урала, – изданию следователи.

В официальной группе театра "ВКонтакте" также подтвердили информацию и выразили соболезнования родственникам и друзьям Елены.

– Эта трагедия затронула всех, кто ее знал. Она была чудесным, добрым человеком и удивляла многих своей щедростью, глубиной таланта, мастерством и профессионализмом. Елена Владимировна была творческим и преданным театру человеком. Отдавалась профессии всей душой. У нее молодые артисты учились уважению к профессии, – написали коллеги Елены.

Елена Шахова окончила Свердловское театральное училище в 1982 году.

После получения диплома попала по распределению в Чебоксары, где работала в Русском драматическом театре.

В апреле 2008 года актриса была удостоена награды губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства.

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