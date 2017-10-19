В Екатеринбурге на площади 2 тысячи «квадратов» горел склад

С огнем боролись 40 спасателей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017

В Екатеринбурге поздно вечером 19 октября загорелся склад на улице Минометчиков.

Крупный пожар тушили 40 спасателей и 11 спецмашин, на месте ЧП был развернут штаб пожаротушения и два боевых участка. Пожарные не только боролись с огнем, но и защищали от него другие склады, стоящие вблизи. Быстрому распространению огня способствовали деревянные констуркции и сильный ветер, сообщили в областном управлении МЧС.

Потушить склад удалось около часа ночи. Пострадавших в пожаре нет, его причину устанавливают дознаватели.