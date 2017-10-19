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В Екатеринбурге на площади 2 тысячи «квадратов» горел склад

В Екатеринбурге на площади 2 тысячи "квадратов" горел склад
16+
Фото: vk.com/incekb
С огнем боролись 40 спасателей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017

В Екатеринбурге поздно вечером 19 октября загорелся склад на улице Минометчиков. 
 
Крупный пожар тушили 40 спасателей и 11 спецмашин, на месте ЧП был развернут штаб пожаротушения и два боевых участка. Пожарные не только боролись с огнем, но и защищали от него другие склады, стоящие вблизи. Быстрому распространению огня способствовали деревянные констуркции и сильный ветер, сообщили в областном управлении МЧС.
 
Потушить склад удалось около часа ночи. Пострадавших в пожаре нет, его причину устанавливают дознаватели.
 
 
 

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Маша Шмурыгина, 20.10.2017, 08:48
Тэги: Пожар
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