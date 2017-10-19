В Екатеринбурге полицейский вымогал взятку в 300 тысяч рублей

Сотрудник отдела противодействия коррупции отделался штрафом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал виновным сотрудника городского отдела противодействия коррупции Левона Мелконяна во взяточничестве.

Как передает пресс-служба областной прокуратуры, в прошлом году Мелконян вымогал 300 тысяч рублей у директора ООО НПК "Пром-Снаб" в обмен на покровительство.

Директор согласился пойти на сделку. За это силовик обещал "закрыть глаза" на факт хищения денег на предприятии.

Мелконяна задержали с поличным, когда на его банковскую карту перевели 30 тысяч рублей. Остальные деньги он так и не получил. Суд назначил Мелконяну штраф в 2,9 миллиона рублей.

– Выявили и изобличили нечестного на руку сотрудника, о котором идет речь, полицейские из подразделения собственной безопасности ГУ МВД области. Из системы МВД его уволили по отрицательным мотивам еще в 2016 году, а теперь он понесет и уголовную ответственность. Его руководитель также покинул ряды МВД, – рассказал "Нашей Газете" официальный представитель областного главка Валерий Горелых.

В полиции также отметили, что с начала 2017 года возбудили 37 уголовных дел в отношении силовиков. При этом 17 из них – по фактам коррупции.

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