В Свердловской области двое мужчин погибли под колесами поездов

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Трагедии произошли в один день. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017 В Свердловской области поезда насмерть сбили двух мужчин. Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета проводит проверку. Первый случай произошел утром 18 октября около станции Арамиль. Пьяный 56-летний мужчина переходил пути в неположенном и месте перед близко идущим поездом. Второй мужчина погиб около полуночи в тот же день на станции Ревда. Машинист поезда сообщением Нижневартовск - Волгоград подал звуковой сигнал пешеходу, но тот не отреагировал. Обстоятельства гибели и причины инцидентов устанавливают следователи. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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