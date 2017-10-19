В Свердловской области двое мужчин погибли под колесами поездов

Трагедии произошли в один день.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017
В Свердловской области поезда насмерть сбили двух мужчин. Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета проводит проверку.
Первый случай произошел утром 18 октября около станции Арамиль. Пьяный 56-летний мужчина переходил пути в неположенном и месте перед близко идущим поездом. Второй мужчина погиб около полуночи в тот же день на станции Ревда. Машинист поезда сообщением Нижневартовск - Волгоград подал звуковой сигнал пешеходу, но тот не отреагировал.
Обстоятельства гибели и причины инцидентов устанавливают следователи.