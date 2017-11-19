На окраине Екатеринбурга нашли труп мужчины

Его объявили в розыск три дня назад.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.11.2017
Сегодня первой половине дня в лесу на Уралмаше нашли труп мужчины. Как рассказали в Следственном комитете, найденный местный житель был объявлен в розыск три дня назад. Проводится проверка.
– Тело нашли прохожие. Точную причину смерти установит экспертиза, которая назначена на завтра. Данных о том, что было совершено преступление, нет, – рассказал "Нашей Газете" старший помощник СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
- Добавим, что в конце прошлой недели после пожара в коллекторе пожарные обнаружили два трупа.
- Также стало известно, что екатеринбурженку убила няня ее детей.
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