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На окраине Екатеринбурга нашли труп мужчины

На окраине Екатеринбурга нашли труп мужчины
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Его объявили в розыск три дня назад.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.11.2017

Сегодня первой половине дня в лесу на Уралмаше нашли труп мужчины. Как рассказали в Следственном комитете, найденный местный житель был объявлен в розыск три дня назад. Проводится проверка.

– Тело нашли прохожие. Точную причину смерти установит экспертиза, которая назначена на завтра. Данных о том, что было совершено преступление, нет, – рассказал "Нашей Газете" старший помощник СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

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Олег Галимов, 20.11.2017, 16:59
Тэги: Происшествия, Смерть
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