Обвиняемого в изнасиловании 12-летней девочки в Екатеринбурге арестовали на 2 месяца

Второго нападавшего все еще ищут.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.11.2017
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца 42-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 12-летней школьницы на Уктусе.
– Ширяева Александра Сергеевича арестовали до 7 января 2018 года, – заявили в Ленинском суде.
Рецидивисту предъявлено обвинение по части 4 статьи "Насильственные действия сексуального характера".
- Напомним, что инцидент произошел 7 ноября. На поиски двух насильников были брошены силы 250 полицейских.
- Одного из подозреваемых задержали в эти выходные. По данным областного МВД, у арестованного богатое криминальное прошлое.
- Также автомобилистов Екатеринбурга просили предоставить записи с видеорегистраторов, так как они могли заснять нападавших.
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