Обвиняемого в изнасиловании 12-летней девочки в Екатеринбурге арестовали на 2 месяца

16+ Фото: страница Александра Ширяева "ВКонтакте"

Второго нападавшего все еще ищут. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.11.2017 Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца 42-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 12-летней школьницы на Уктусе. – Ширяева Александра Сергеевича арестовали до 7 января 2018 года, – заявили в Ленинском суде. Рецидивисту предъявлено обвинение по части 4 статьи "Насильственные действия сексуального характера". Напомним, что инцидент произошел 7 ноября. На поиски двух насильников были брошены силы 250 полицейских.

Одного из подозреваемых задержали в эти выходные. По данным областного МВД, у арестованного богатое криминальное прошлое.

Также автомобилистов Екатеринбурга просили предоставить записи с видеорегистраторов, так как они могли заснять нападавших. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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