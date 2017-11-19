В Нижнем Тагиле вор разбился, упав с балкона квартиры на втором этаже

Мужчина, увидев, что хозяева проснулись, решил спрыгнуть вниз.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.11.2017

В Нижнем Тагиле мужчина погиб при попытке ограбить квартиру на втором этаже, сообщает "Тагил-ТВ".

Вор попытался проникнуть в квартиру на втором этаже в доме по улице Карла Либкнехта. Сообщник мужчины в это время стоял внизу. Однако хозяева квартиры, услышав шум, проснулись и стали вызывать полицейских. Испугавшись, мужчина решил ретироваться, спрыгнув с балкона, но прыжок получился неудачным - вор упал вниз головой и разбился насмерть.

Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего и его подельника.