Батальон полицейских в Нижнем Тагиле помог потушить пожар и спас 25 человек

Двое сотрудников ППСП влезли по пожарной лестнице в окно, чтобы вывести женщину.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.01.2017

В Нижнем Тагиле в обед 20 января полицейский вместе с батальоном патрульных, увидев дым, помог предотвратить распространение огня из горящей квартиры и эвакуировал жильцов из дома.

Майор из Нижнего Тагила Николай Мелехин по пути на работу заметил, что из квартиры на третьем этаже одного из домов на улице Газетной идет дым. Он тут же остановился и бросился в подъезд.

По пути полицейский по телефону вызывал на место сначала спасателей , а затем и весь свой батальон ППС, который только заступил на службу.

— Майор взбежал по лестнице и увидел, что дверь в задымленную квартиру приоткрыта. Тогда Мелехин попытался пробежать внутрь, но огонь был уже на входе. Полицейский облил дверь квартиры водой, запер ее, чтобы не дать огню выйти наружу, и, с подоспевшими патрульными, стал выводить на улицу соседей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Большинство жителей дома, где горела квартира, оказались пенсионерами, которые не могли сами быстро покинуть дом. Полицейские начали эвакуацию с первого этажа. Всего силовикам удалось вывести из дома 25 человек, почти все пожилые люди.

В одной из квартир пожилая женщина не могла самостоятельно передвигаться, к ней в квартиру патрульные залезли по пожарной лестнице в окно. Убедившись, что в помещении нет задымления, а женщине ничего не угрожает, решили ее не эвакуировать, и связались по телефону с родственниками.