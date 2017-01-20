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Батальон полицейских в Нижнем Тагиле помог потушить пожар и спас 25 человек

Батальон полицейских в Нижнем Тагиле помог потушить пожар и спас 25 человек
16+
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
Двое сотрудников ППСП влезли по пожарной лестнице в окно, чтобы вывести женщину.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.01.2017

В Нижнем Тагиле в обед 20 января полицейский вместе с батальоном патрульных, увидев дым, помог предотвратить распространение огня из горящей квартиры и эвакуировал жильцов из дома.
 
Майор из Нижнего Тагила Николай Мелехин по пути на работу заметил, что из квартиры на третьем этаже одного из домов на улице Газетной идет дым. Он тут же остановился и бросился в подъезд.
 
По пути полицейский по телефону вызывал на место сначала спасателей, а затем и весь свой батальон ППС, который только заступил на службу.

— Майор взбежал по лестнице и увидел, что дверь в задымленную квартиру приоткрыта. Тогда Мелехин попытался пробежать внутрь, но огонь был уже на входе. Полицейский облил дверь квартиры водой, запер ее, чтобы не дать огню выйти наружу, и, с подоспевшими патрульными, стал выводить на улицу соседей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Большинство жителей дома, где горела квартира, оказались пенсионерами, которые не могли сами быстро покинуть дом. Полицейские начали эвакуацию с первого этажа. Всего силовикам удалось вывести из дома 25 человек, почти все пожилые люди.
 
В одной из квартир пожилая женщина не могла самостоятельно передвигаться, к ней в квартиру патрульные залезли по пожарной лестнице в окно. Убедившись, что в помещении нет задымления, а женщине ничего не угрожает, решили ее не эвакуировать, и связались по телефону с родственниками.
 
При тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили на кухне труп мужчины, одного из жильцов в возрасте около лет 60. По словам соседей, гражданин жил в этой квартире и злоупотреблял спиртным.
 
По данному факту проводится проверка. 
  • Жители дома выразили благодарность майору полиции Мелехину за его самообладание и бдительность, благодаря которым они не пострадали.
  • Руководство Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» в ближайшее время наградит сотрудника полиции за грамотные профессиональные действия и оказание помощи гражданам.

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Марина Подкорытова, 21.01.2017, 21:10
Тэги: Видео, Происшествия, Фото
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