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Почти два десятка трупов кошек и собак нашли в «приюте смерти» в Екатеринбурге: хозяйке грозит уголовное дело

Почти два десятка трупов кошек и собак нашли в «приюте смерти» в Екатеринбурге: хозяйке грозит уголовное дело
16+
Фото: форумчане e1.ru
Хозяйка передержки говорила, что всех животных успешно вылечила и пристроила.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.01.2017

В Екатеринбурге в частном секторе на Уктусской вместо передержки с животными 20 января зоозащитники нашли настоящий «приют смерти». После того, как хозяйка приюта не приехала на встречу, форумчане решили найти ее и попросить показать, что внутри дома.
 
Когда они попали в частный дом, все были в ужасе: повсюду лежали трупы питомцев. В полиции уточнили, что на Уктусской бьыло найлено 14 погибших собак и 4 кошки. 

Брала питомцев на передержку

Как написал Life, раскопавший подробности этой страшной истории, хозяйкой передержки, с хорошей репутацией, была 23-летняя екатеринбурженка Анна. Она брала животных на проживание, должна была за ними ухаживать и пристраивать их в хорошие руки. За это девушка получала либо ежемесячную оплату за каждую собаку или кошку в районе 3-5 тысяч рублей, или разовую выплату побольше — около 10 тысяч, в зависимости от животного.
 
Когда Анна не вышла на связь, форумчане поехали на Уктусскую, где через забор увидели, что в загоне сидят несколько собак, и все они в плохом состоянии. Им рассказали, что позже Анна уехала с частьтю животных в другой частный дом, в село Патруши. Там девушку и нашли. С ней же были часть собак и кошек, все живые, но в некоторые в истощенном состоянии. Анну уговорили поехать на Уктусскую и показать, что там творится. Позже животных из дома в Патрушах забрали зоозащитники.

В комнатах повсюду были трупы

Попав внутрь, зоозащитники были просто в шоке. Дом был похож на хлев и кладбище домашних животных: везде остатки еды, разодранная мебель, мусор, а самое страшное, что среди всего этого — трупы собак и кошек, а также маленьких щенят, часть из которых Анна «удачно пристроила», по ее рассказам.
 
Внимание, видео 18+, не для слабонервных.
 
Девушка общалась на форуме «Поможем, чем сможем» под ником black Fox. Как рассказали форумчане, никаких проблем с ней не возникало, наоборот: девушка говорила, что всех животных удачно пристраивает.

– Анна постоянно врет, вроде бы психически она вменяемая, но все-таки с мозгом у нее что-то не в порядке, потому что она животных морила голодом. То, что мы забрали из Патрушей… Там были животные, заморенные голодом, им жить оставалось совсем недолго. Еще она рассказывает сказки, что все они погибли от эпидемии, – рассказала модератор форума Анастасия.

Щенки и кошки умерли от голода

Дом на Уктусской живодерка снимала для передержки. Когда приехал владелец, то они сказала ему, что кто-то взломал дом и все это подкинул. 
 
На вопрос, почему все животные оказались мертвы, девушка внятно ничего ответить не могла: «так получилось».
 
Защитники животных считают, что кошки и собаки, скорее всего, умерли от голода. Все они были в крайне истощенном состоянии.

— Было такое ощущение, что этих животных просто закрыли целенаправленно и оставили, – рассказала Анастасия.

Делом занялись полиция и прокуратура

Сейчас на Анну написали заявление в полицию.

– 20 января поступило заявление от директора одного из благотворительных зоозащитных фондов о том, что добровольный волонтер 1993 года рождения, жительница города Арамиль, жестоко обращалась с животными в доме по улице Уктусская. На место выезжала следственная оперативная группа, эксперты-криминалисты, на месте было обнаружено 18 тел животных. Все животные были бездомные. В настоящее время по данному факту проводится проверка, – прокомментировала начальник отделения по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу Ирина Бучельникова.

  • Проверку проводит прокуратура Чкаловского района.  По ее итогам может быть возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». В этом случае девушке грозит лишение свободы сроком до двух лет.
  • Также если удастся доказать, что Анна получала деньги на содержание животных, а свои обязательство не выполняла, моря их голодом до смерти, то тут речь идет о статье «Мошенничество».
  • Зоозащитники беспокоятся, что хозяйка «приюта смерти» может остаться безнаказанной в связи с тем, что животные официально были ничьими, то есть бездомными.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 21.01.2017, 20:30
Тэги: Видео, Происшествия, Жизнь в городе
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