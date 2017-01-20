Подожгли цветы: в Екатеринбурге сгорел офис гипермаркета «Вбукете.рф»

Есть вероятность, что кто-то разбил витрины и поджег магазин.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.01.2017
Утром в субботу, 21 января, на ВИЗе сгорел цветочный гипермаркет в доме на Репина, 99. По этому адресу зарегистрировае офис интернет-магазина «Вбукете.рф».
– Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 3.41 утра. Магазин работал в двухэтажной пристройке к 14-этажному жилому дому. На место на трех машинах выезжали 9 пожарных. Спасателям удалось справиться с огнем за 10 минут, — уточнили в диспетчерской МЧС по Екатеринбургу.
Жильцов дома эвакуировать не стали. Разбор завалов пожарные закончили в 4.34 утра. Огнем были уничтожены оборудование и цветы на пяти квадратных метрах магазина.
- По одной из версий, цветочный киоск могли поджечь. По информации диспетчера МЧС, до пожара там сработала сигнализация, а когда спасатели прибыли, в помещении были разбиты стекла.
- Причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза.
- 18 января в Екатеринбурге сгорел киоск микрозаймов.