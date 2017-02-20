В Екатеринбурге с территории завода «ВИЗ» госпитализировали мужчину с ранением шеи

Врачи рассказали, что он в тяжелом состоянии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017

Во вторник, 21 февраля, на территории завода «ВИЗ» получил ранение местный рабочий. Его оперативно госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу, рассказали в полиции города.

Полиция Екатеринбурга начала проверку по сообщению о нападении на мужчину в здании завода на Кирова, 28.

— В отдел полиции №9 из больницы поступило сообщение о том, что к ним доставлен пациент, которого ножом ранили в шею. Мужчина пока не опрошен, так как находится в достаточно тяжелом состоянии. По данному факту проводится проверка. Устанавливается, при каких обстоятельствах мужчина получил травму, — сообщили в пресс-группе УМВД по городу Екатеринбургу.

Врачи оказывают ему помощь.

На заводе «ВИЗ-Сталь» рассказали, что ЧП произошло на территории завода, но не у них, а в фирме, которая арендует у них помещение.

— Информация о том, что на заводе «ВИЗ-Сталь» мужчину ранили ножом в шею, не соответствует действительности. 21 февраля в 1.40 ночи в дежурную часть ЧОП «ВИЗ-Сталь» обратился работник фирмы-арендатора ООО «Экватор», который сообщил, что его коллега по работе нечаянно нанес сам себе резаную рану шеи. Информация о случившемся была доведена до руководства ООО «Экватор» и сотрудников полиции. Для оказания медицинской помощи пострадавшему была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Раненый мужчина самостоятельно дошел до проходной завода ОАО «ВИЗ», откуда и был госпитализирован бригадой скорой помощи, — уточнили для НАШЕЙ в пресс-служба ООО «ВИЗ-Сталь».