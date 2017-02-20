Голову нашли рыбаки: в Нижнем Тагиле мужчина убил и расчленил собутыльника

Уголовное дело передано в суд.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017

В Нижнем Тагиле передано в суд уголовное дело 43-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве своего собутыльника, сообщили в областной прокуратуре сегодня, 21 февраля.

По версии следствия, в ночь на 24 апреля 2016 года безработный тагильчанин Иванов вместе с малознакомым ему мужчиной распивал алкоголь в своей квартире на улице Жуковского. Во время застолья мужчины повздорили, хозяин квартиры схватил нож, набросился на собутыльника и ударил его в грудь. Рана оказалась смертельной – гость скончался на месте.

Чтобы замести следы преступления, он расчленил ножовкой тело убитого на балконе и части трупа выкинул в реку Тагил. В июне 2016 года рыбаки обнаружили голову жертвы, его левую кисть и голени.

- Полученная информация еще раз заставила обратить пристальное внимание на личность 44-летнего мужчины, у которого, по имевшимся данным, в день своего исчезновения находился в гостях без вести пропавший. Гражданину было предложено пройти психофизиологическое исследование на полиграфе, так называемом «детекторе лжи». В ходе данной процедуры у мужчины были выявлены реакции, свидетельствующие о его причастности к убийству, - сообщили в областном управлении Следственного комитета.