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В заповеднике под Богдановичем задержали охотника-екатеринбуржца с карабином

В заповеднике под Богдановичем задержали охотника-екатеринбуржца с карабином
16+
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
Мужчина был задержан.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017

Под Богдановичем 20 февраля полиция задержала екатеринбуржца, который стрелял в заповеднике, пытаясь охотиться. Карабин у нарушителя забрали.
 
В понедельник, 20 февраля, в полицию позвонил лесничий из зоологического охотничьего заказника «Богдановичский» и сообщил, что слышал выстрелы.
 
Для проверки информации оперативным дежурным был отправлен наряд дорожно-патрульной службы в составе лейтенанта полиции Алексея Горшкова и капитанов полиции Антона Головина и Николая Коровина.

— На 80-м км автодороги Екатеринбург – Тюмень, которая проходит через государственный заказник, стражи порядка обнаружили стоящий на обочине автомобиль «Мазда 3» с государственным регистрационным знаком 86 региона, а вскоре в поле зрения полицейских появился и сам владелец транспортного средства, вышедший из леса. Инспекторы ГИБДД обратили внимание на сверток в руках мужчины, который тот поспешил убрать в салон иномарки, — рассказали в полиции.

 
В ходе досмотра «Мазды» полицейские выяснили, что мужчина из леса вынес карабин «Вепрь», завернутый в куртку. Также в машине обнаружились стреляные гильзы и патроны к оружию.

— Мужчину доставили в райотдел. Владельцем «ствола» оказался ранее не судимый 32-летний житель Екатеринбурга, работающий в должности начальника участка одной из управляющих компаний города. Он рассказал, что ехал домой с охоты, неожиданно увидел в лесу «пушного зверька». Пройдя за ним по следу, охотник произвел два выстрела, но промахнулся и вернулся к машине. О том, что находится на территории государственного заказника, любитель зайчатины якобы не знал, а имеющиеся на данном участке специальные яркого цвета дорожные щиты с предупреждением о запрете стрельбы — не видел, — рассказал официальный представитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

 
По факту применения оружия на особо охраняемой природной территории сотрудниками полиции Богдановича в отношении гражданина заведено административное делопроизводство по статье 8.37 КоАП Российской Федерации – «Нарушение правил охоты». Санкция данной статьи предусматривает в виде наказания наложение штрафа в сумме до 4 000 рублей с лишением права заниматься охотой. Карабин у нарушителя забрали, он будет храниться в ОВД до решения суда.
  • В 2016 году органы внутренних дел Богдановича возбудили два уголовных дела по фактам незаконной охоты в заповеднике. Один браконьер, гражданин Шамриков, уже осужден. За убийство лося суд приговорил его штрафу на сумму 100 тысяч рублей. В январе – феврале текущего года уголовных дел уже три. 
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Марина Подкорытова, 21.02.2017, 14:50
Тэги: Криминал, Происшествия, Фото
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