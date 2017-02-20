В заповеднике под Богдановичем задержали охотника-екатеринбуржца с карабином

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017
— На 80-м км автодороги Екатеринбург – Тюмень, которая проходит через государственный заказник, стражи порядка обнаружили стоящий на обочине автомобиль «Мазда 3» с государственным регистрационным знаком 86 региона, а вскоре в поле зрения полицейских появился и сам владелец транспортного средства, вышедший из леса. Инспекторы ГИБДД обратили внимание на сверток в руках мужчины, который тот поспешил убрать в салон иномарки, — рассказали в полиции.
— Мужчину доставили в райотдел. Владельцем «ствола» оказался ранее не судимый 32-летний житель Екатеринбурга, работающий в должности начальника участка одной из управляющих компаний города. Он рассказал, что ехал домой с охоты, неожиданно увидел в лесу «пушного зверька». Пройдя за ним по следу, охотник произвел два выстрела, но промахнулся и вернулся к машине. О том, что находится на территории государственного заказника, любитель зайчатины якобы не знал, а имеющиеся на данном участке специальные яркого цвета дорожные щиты с предупреждением о запрете стрельбы — не видел, — рассказал официальный представитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
- В 2016 году органы внутренних дел Богдановича возбудили два уголовных дела по фактам незаконной охоты в заповеднике. Один браконьер, гражданин Шамриков, уже осужден. За убийство лося суд приговорил его штрафу на сумму 100 тысяч рублей. В январе – феврале текущего года уголовных дел уже три.