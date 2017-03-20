Мама девушки, обезглавленной таксистом в Екатеринбурге, о его рыданиях за решеткой: «Это все показуха!»

Женщина не верит ни единому слову подсудимого, который устроил настоящее представление во время судебных прений.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017

Во вторник, 21 марта, в Верх-Исетском суде прошли прения по делу таксиста Соколова, обезглавившего 22-летнюю Кристину Медведеву. Учитывая состояние здоровья 47-летнего подсудимого, который сообщил на прошлом заседании о том, что у него ВИЧ, гособвинитель потребовала для него 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.



Фото: Евгений Светлый / "Наша газета"

После этого Соколов устроил настоящую сцену, рыдая и повторяя, что он не убивал девушку, а лишь ударил ее локтем. То, что Медведева мертва, по словам таксиста, он заметил уже после того, как проездил с ней в багажнике целый день. И якобы лишь тогда он решил обезглавить свою жертву, чтобы тело не смогли опознать. Поэтому, поддержав позицию своего подзащитного, новый адвокат Соколова, которого назначили взамен прежнего по требованию самого подсудимого, попросил переквалифицировать статью обвинения на «Причинение смерти по неосторожности».





Даже 10 лет не протянет

После заседания корреспондент НАШЕЙ спросил у матери убитой, какое наказание она считает справедливым.

– Я прошу максимального наказания, – закуривая, ответила Светлана Медведева. – Вообще бы его не выпускала. Но он, думаю, даже 10 лет не протянет. Ему и этого будет достаточно.

Но при этом потерявшая дочь женщина все-таки уточнила, что не согласна с тем наказанием, которое попросила для Соколова гособвинитель.

– А что скажете по поводу его сегодняшнего выступления в суде?

– Это все была показуха! Я же ни одного заседания не пропустила. И он все суды стоял, вполне уравновешенный, и адекватно все объяснял, рассказывал, как он голову отрезал, весь процесс. У него все было обдуманно, – доставая следующую сигарету, сказала Медведева.

При этом она не верит, что Соколов ударил ее дочь всего один раз.

– У меня девочка деревенская была, крупная, здоровая, – продолжает женщина. – И от одного удара она не могла упасть. Он делал что-то еще. Чем-то тяжелым ее ударил, раз она сразу упала. Или несколько раз. Я не знаю, что он с ней делал.

Фото: Евгений Светлый / "Наша газета"

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Напомним, что экспертиза показала, что когда Соколов начал отрезать Медведевой голову, та еще была жива, но без сознания. Поэтому все его попытки как-то разжалобить судью и других присутствующих перед вынесением приговора ее нисколько не задели.

– Мне его не жалко. Он за всю свою жизнь ничего хорошего не сделал. Постоянно в тюрьмах. Пусть судимости погашены. Но разве он человеком стал? Не стал и уже не станет, не исправишь ничем, – считает Медведева. – Да, он хочет жить. Но моя дочь тоже хотела жить!

Но больше всего в голове у потерявшей дочь женщины не укладывается, как Соколов смог спокойно приехать домой, умыться и лечь спать после всего того, что он сотворил.

Фото: личная страница погибшей в соцсети

– Я до сих пор максимум по часу сплю, постоянно просыпаюсь. А муж… – прерывается женщина, чтобы сделать очередную затяжку. – А муж умер ровно через три месяца после этого. Он ждал суда, но так и не дождался. На почве нервного срыва у него произошел инсульт и, не приходя в сознание, он скончался. А суд только через полгода начался. Я, видимо, сильнее оказалась. Поэтому мне надо, чтобы его посадили. Мне надо, чтобы нашли... (голова Кристины Медведевой пока так и не найдена. – Прим. авт. ) Хотя уже не найдут, наверное. Мне надо дочь дохоронить. До конца все это сделать. Я, наверное, ради этого только и живу.