Суд над таксистом, обезглавившим девушку на Широкой речке, продолжился с новым адвокатом. Онлайн-трансляция

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017
– У вас суды вообще когда-нибудь вовремя начинаются? – не вытерпев, спросила мама Кристины Медведевой.
– Начинаются, – ответил один из приставов.
– Ну, сегодня, видимо, не тот случай. Пойду покурю опять, – сказала женщина, направляясь к выходу.
11.20. Заседание наконец началось.
11.25. Соколов согласился, чтобы его защищал новый адвокат. Он также попросил, чтобы в суде допросили его маму.
– Когда я сообщил о трупе в багажнике, она не поверила. А потом я ей сказал, что я пошутил. Но это первый человек, которому я сообщил о трупе, – сказал подсудимый.
11.27. Адвокат поддержал просьбу, сообщив, что мать Соколова уже едет в суд. Но гособвинитель против, так как мать Соколова уже допрашивали.
– Это попытка уйти от вынесения приговора любым путем, – сказала она.
11.35. Начались прения.
Первой выступает гособвинитель. Она напомнила обстоятельства дела.
11.39. Гособвинитель сообщила, что свою вину Соколов в ходе суда признал лишь частично.
Он утверждает, что якобы не убивал Медведеву, а только ударил ее локтем, от чего она потеряла сознание. А потом, после того, как он возил ее весь день в багажнике, он увидел, что она мертва. И после этого он решил отрезать ей голову, так как думал, что в таком случае тело не опознают. А во время одного из допросов он вообще заявил, что лишь оттолкнул Медведеву. После чего девушка якобы пересела на заднее сиденье... и умерла по непонятной причине!
11.44. Гособвинитель расценивает эту речь лишь как способ защиты обвиняемого. Тем более что после задержания Соколов написал явку с повинной. Правда, до этого он дважды вел себя неадекватно – бился головой об стену, бил себя, кричал. Поэтому следственные действия с ним начались лишь спустя двое суток после задержания.
Кстати, выяснилось, что после преступления Соколов заявил своей матери, что больше не хочет работать в такси.
11.51. Из слов гособвинителя следует, что когда Соколов начал отрезать Медведевой голову, девушка была без сознания, но еще была жива! Это показала экспертиза.
Мать убитой слушает все это с каменным лицом.
Соколов, не двигаясь, смотрит куда-то в пустоту. Но иногда поднимает глаза на гособвинителя.
11.57. Гособвинитель попросила для Соколова 9 лет и 10 месяцев с компенсацией морального вреда потерпевшей (матери Медведевой) и компенсацией затрат на похороны убитой.
12.01. Мама Медведевой воздержалась от комментариев.
А вот Соколов заявил, что ему есть что сказать. Рыдая, он вновь рассказывает, что не хотел убивать девушку, а только ударил ее.
– А потом я звоню маме и говорю, что машина сломалась, а в багажнике труп. Но она сказала «поздравляю», не поверив мне.
12.08. В ходе своей весьма эмоциональной речи Соколов заявил:
– Я ее не убивал! Не хотел убивать! Ну или случайно убил!
Однако при этом, размазывая по лицу слезы, Соколов детально вспомнил ДТП, свидетелем, которого стал в ту ночь.
Завершилось его выступление громогласным высказыванием:
– Простите меня, господи! Я не виноват!
12.14. Но, как оказалось, мастерству Соколова могут позавидовать многие театральные актеры. После своей речи, шумно высморкавшись, Соколов опять уставился в одну точку.
11.17. В свою очередь новый адвокат Соколова, поддержав его позицию, попросил переквалифицировать статью на «Причинение смерти по неосторожности». И попросил наказание согласно Уголовному кодексу.