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Суд над таксистом, обезглавившим девушку на Широкой речке, продолжился с новым адвокатом. Онлайн-трансляция

Суд над таксистом, обезглавившим девушку на Широкой речке, продолжился с новым адвокатом. Онлайн-трансляция
16+
Фото: личная страница Сергея Соколова в соцсети
НАША ведет онлайн-трансляцию с заседания.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017

Во вторник, 21 марта, в Верх-Исетском районном суде началось очередное заседание по делу об убийстве 22-летней екатеринбурженки Кристины Медведевой, обезглавленное тело которой нашли на Широкой речке в июле прошлого года
 
Напомним, что в убийстве Медведевой обвиняют 47-летнего таксиста Сергея Соколова, в машину к которому она села 25 июля 2016 года. Как выяснили силовики, водитель начал приставать к девушке, а потом, получив отказ, избил ее и засунул в багажник. После чего проездил так целый день. А ближе к вечеру Соколов обезглавил свою жертву на одном из водоемов на Широкой речке. Когда таксиста задержали, он написал явку с повинной. И теперь по статье «Убийство» ему грозит до 15 лет.
 
Приговор Соколову могли вынести еще на прошлой неделе. Но подсудимый неожиданно отказался от своего адвоката. Якобы из-за того, что тот стал защищать его только из жалости. В итоге судья согласился на замену юриста, назначив следующее заседание на сегодняшний день. Однако после назначения нового защитника процесс, который уже близился к вынесению приговора, вернулся на предыдущую стадию.
 
НАША ведет онлайн-трансляцию с заседания
 
10.48. Доброе утро. Заседание должно было начаться в 10.30, но из-за замены адвоката задерживается.
 
10.50. Соколов, которого уже завели в зал суда, вводит своего нового защитника в курс дела. Из-за закрытой двери слышно, как он спокойно и в подробностях рассказывает адвокату об убийстве Медведевой.
 
10.55. Через 20 минут общения со своим подзащитным адвокат вышел из зала и отправился в кабинет к судье, чтобы сообщить, что аудиенция закончена.
 
10.56. Мама убитой девушки ждет начала заседания на скамейке неподалеку от входа в зал.
 
10.57. Судья Николай Морозов пока не торопится спускаться, чтобы возобновить прервавшийся из-за замены адвоката процесс.
 
11.11. Адвокат уже несколько раз сходил к судье и вернулся обратно в зал, где сидит за решеткой Соколов. Но пока все без изменений – заседание ге начинается.
 

– У вас суды вообще когда-нибудь вовремя начинаются? – не вытерпев, спросила мама Кристины Медведевой.

– Начинаются, – ответил один из приставов.

– Ну, сегодня, видимо, не тот случай. Пойду покурю опять, – сказала женщина, направляясь к выходу.

11.20. Заседание наконец началось.

11.25. Соколов согласился, чтобы его защищал новый адвокат. Он также попросил, чтобы в суде допросили его маму.

– Когда я сообщил о трупе в багажнике, она не поверила. А потом я ей сказал, что я пошутил. Но это первый человек, которому я сообщил о трупе, – сказал подсудимый.

11.27. Адвокат поддержал просьбу, сообщив, что мать Соколова уже едет в суд. Но гособвинитель против, так как мать Соколова уже допрашивали.

– Это попытка уйти от вынесения приговора любым путем, – сказала она.

11.35. Начались прения.

Первой выступает гособвинитель. Она напомнила обстоятельства дела.

11.39. Гособвинитель сообщила, что свою вину Соколов в ходе суда признал лишь частично.

Он утверждает, что якобы не убивал Медведеву, а только ударил ее локтем, от чего она потеряла сознание. А потом, после того, как он возил ее весь день в багажнике, он увидел, что она мертва. И после этого он решил отрезать ей голову, так как думал, что в таком случае тело не опознают. А во время одного из допросов он вообще заявил, что лишь оттолкнул Медведеву. После чего девушка якобы пересела на заднее сиденье... и умерла по непонятной причине!

11.44. Гособвинитель расценивает эту речь лишь как способ защиты обвиняемого. Тем более что после задержания Соколов написал явку с повинной. Правда, до этого он дважды вел себя неадекватно – бился головой об стену, бил себя, кричал. Поэтому следственные действия с ним начались лишь спустя двое суток после задержания.

Кстати, выяснилось, что после преступления Соколов заявил своей матери, что больше не хочет работать в такси.

11.51. Из слов гособвинителя следует, что когда Соколов начал отрезать Медведевой голову, девушка была без сознания, но еще была жива! Это показала экспертиза.

Мать убитой слушает все это с каменным лицом.

Соколов, не двигаясь, смотрит куда-то в пустоту. Но иногда поднимает глаза на гособвинителя.

 

11.57. Гособвинитель попросила для Соколова 9 лет и 10 месяцев с компенсацией морального вреда потерпевшей (матери Медведевой) и компенсацией затрат на похороны убитой.

12.01. Мама Медведевой воздержалась от комментариев.

А вот Соколов заявил, что ему есть что сказать. Рыдая, он вновь рассказывает, что не хотел убивать девушку, а только ударил ее.

– А потом я звоню маме и говорю, что машина сломалась, а в багажнике труп. Но она сказала «поздравляю», не поверив мне.

12.08. В ходе своей весьма эмоциональной речи Соколов заявил:

– Я ее не убивал! Не хотел убивать! Ну или случайно убил!

Однако при этом, размазывая по лицу слезы, Соколов детально вспомнил ДТП, свидетелем, которого стал в ту ночь.

Завершилось его выступление громогласным высказыванием:

– Простите меня, господи! Я не виноват!

12.14. Но, как оказалось, мастерству Соколова могут позавидовать многие театральные актеры. После своей речи, шумно высморкавшись, Соколов опять уставился в одну точку.

11.17. В свою очередь новый адвокат Соколова, поддержав его позицию, попросил переквалифицировать статью на «Причинение смерти по неосторожности». И попросил наказание согласно Уголовному кодексу.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Светлый, 21.03.2017, 10:51
Тэги: Криминал, Суд
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