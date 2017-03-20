В Екатеринбурге из окна подъезда на 9 этаже выпала женщина: ее тело нашли на козырьке

Личность погибшей еще не установлена.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017

В Екатеринбурге днем 21 марта из окна дома на Буторина выпала женщина. Она разбилась насмерть. Личность погибшей еще не установлена, рассказали НАШЕЙ в пресс-службе следственного управления.

Как уточнил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга, тело пожилой женщины нашли на козырьке подъезда дома на Буторина, 7.

— Сегодня днем около дома было найдено тело пожилой женщины, точный возраст неизвестен. Ее личность пока не установлена. Все обстоятельства случившегося выясняются, пока нет криминальной составляющей в ее смерти. Делом занимается следственный отдел по Октябрьскому району, — уточнил он.

Очевидцы сообщили НАШЕЙ, что ЧП произошло около часа назад, тело уже увезли с места ЧП, автомобиль реанимации тоже уехал.

На месте по-прежнему работает полиция. На 9-м этаже в подъезде открыто окно, есть предположения, что женщина выпала именно оттуда.