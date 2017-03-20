В Екатеринбурге умер судебный пристав, на голову которому должник скинул бутылку виски на Ботанике

47-летний мужчина был в коме с октября 2016 года.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017
В Екатеринбурге в ночь на 21 марта умер 47-летний судебный пристав, который получил травму голову от упавшей с высоты бутылки из-под виски на Ботанике в октябре 2016 года, написало сегодня агентство ЕАН.
— Мужчина умер в ночь на 21 марта. Мы приносим глубокие соболезнования его семье. Дмитриев проработал в службе судебных приставов 16 лет, — уточнили в УФССП по Свердловской области.
- Нападение на пристава произошло 5 октября на Ботанике около дома на Шварца. Когда судебные приставы приехали к должнику, на одного из них сверху скинули тяжелую пустую бутылку из-под дорогого виски. Сотрудник УФССП Дмитриев был госпитализирован с тяжелой травмой головы. Долгое время мужчина был в коме.
- В этот же день было возбуждено уголовное дело о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Буквально через неделю по подозрению в данном поступке был задержан местный бизнесмен 41-летний Виталий Сиволап, который и был тем должником, к кому приезжали приставы.
- По решению суда, он содержался под арестом до 4 марта 2017 года. Мужчине за поступок грозило до 10 лет лишения свободы, пока пристав был жив, — по статье 295 УК РФ («Посягательство на жизнь судебного пристава в связи с исполнением судебного акта, совершенное в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица»). Сейчас дело может быть переквалифицировано в более тяжелое.