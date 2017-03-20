Наверх
В Екатеринбурге умер судебный пристав, на голову которому должник скинул бутылку виски на Ботанике
11:50, сегодня1
После ЧП с рыбаком на Городском пруду мэрия Екатеринбурга выступила с обращением к горожанам
11:48, сегодня
Россияне будут платить налоги за долги перед коммунальщиками, банками и операторами связи
11:18, сегодня
Суд над таксистом, обезглавившим девушку на Широкой речке, продолжился с новым адвокатом. Онлайн-трансляция
10:51, сегодня
Радислав Гандапас: «Хороший лидер не может быть плохим оратором»
На свердловской трассе иномарка врезалась в бетонную опору, погиб ребенок
10:34, сегодня
Заведующая свердловским медпунктом подделывала документы пациентов ради дополнительных выплат
09:54, сегодня2
В Екатеринбурге пройдет финал баскетбольной Евролиги
09:24, сегодня
В Каменске-Уральском автобус выскочил на встречку и влетел в столб
09:08, сегодня
Почистят дороги, помоют светофоры, уберут мусор: в Екатеринбурге пройдет месячник чистоты
08:49, сегодня2
На трассе Екатеринбург – Курган грузовик задавил пожилого мужчину
08:35, сегодня
Места для прогулок и красивых знаковых фото: 10 главных достопримечательностей Екатеринбурга
08:33, сегодня1
В Екатеринбурге остановку «Площадь Малышева» переименуют в честь храма «Большой Златоуст»
08:14, сегодня4
В Екатеринбурге сгорела квартира в Пионерском районе: в огне погибли два человека
21:04, 20.03.2017
Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области
20:39, 20.03.2017
В Екатеринбурге сгорел автосервис с машинами
20:09, 20.03.2017
20 марта в Екатеринбурге: опасные подростки и суицидальная жвачка
19:42, 20.03.2017
Потерявшая память екатеринбурженка в Казахстане: новый поворот истории
19:41, 20.03.2017
На этой неделе любой екатеринбуржец может пройти флюорографию, вне зависимости от прописки и регистрации
19:33, 20.03.2017
«Убью интригу. Недорого»: Рецензия на фильм «Сплит»
19:28, 20.03.2017
«От тяжелых травм спасло детское автокресло»: в Екатеринбурге в аварии пострадал 4-летний ребенок
19:21, 20.03.2017
Госжилнадзор объявил сроки сдачи долгостроя ЖК «Новый Уктус» в Екатеринбурге
18:49, 20.03.2017
Площадь – 300 «квадратов»: в Екатеринбурге тушат крупный пожар рядом с «Уралмашзаводом»
18:42, 20.03.2017
Суд отказался снимать арест с земель и квартир барда Новикова
18:01, 20.03.2017
Как фонд капремонта забирает спецсчета: жители Екатеринбурга жалуются на искусственное создание долгов
17:55, 20.03.20171
В Екатеринбурге пьяный мужчина ворвался в офис к бывшей жене с ружьем и открыл огонь
17:35, 20.03.20172
В Каменске-Уральском перед судом предстанет полицейский, получивший взятку через почтовый ящик
17:33, 20.03.2017
В России досрочно свернули программу ипотеки с господдержкой
17:16, 20.03.20171
«Девочка — та еще штучка!» Школьники и родители заступились за завуча школы № 115, которую обвиняют в угрозах ученице
17:15, 20.03.2017
Зачем проводить техобслуживание окон
16:50, 20.03.2017
По факту падения кирпича на голову 4-летней девочки в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело
16:24, 20.03.2017
Все в белом дыму: в Екатеринбурге около железнодорожного вокзала крупный пожар
16:22, 20.03.2017
Финны, поющие по-русски! Музыкальная группа KYPCK даст концерт в Екатеринбурге
16:00, 20.03.2017
Музыкант и композитор Горан Брегович выступит в Екатеринбурге
15:32, 20.03.2017
В Екатеринбурге судят парапланериста за аппарат, на котором выигран чемпионат мира: паралет собран «кустарным способом»
15:15, 20.03.20172
Без «Единой России»: озвучены предварительные результаты довыборов в Гордуму Екатеринбурга
14:59, 20.03.20171
В Екатеринбурге в массовом ДТП пострадал четырехлетний ребенок
14:56, 20.03.2017
«Заберись на высотку и сделай селфи!» В Свердловской области запретили продавать жевательную резинку с особым вкладышем
14:23, 20.03.2017
Мой дом – моя крепость: в Новой Ляле женщина, спасаясь от грабителей, привела их в свою квартиру
14:18, 20.03.20173
В Екатеринбурге дочь полицейского самостоятельно раскрыла убийство своего отца
14:03, 20.03.20173
«Я смогла — и ты сможешь!» Ролик о глухонемой велосипедистке из Верхней Пышмы признан лучшей социальной рекламой России
13:35, 20.03.2017
Отключение тепла в Екатеринбурге: когда в квартирах начнут остывать батереи
13:16, 20.03.20171
Упавшая с крыши глыба льда пробила голову екатеринбурженке
13:16, 20.03.2017
В России появился неуязвимый вирус, атакующий банкоматы
12:33, 20.03.2017
Сегодня нельзя думать о плохом – сбудется! В день весеннего равноденствия солнце дарит людям мощную энергетику
11:58, 20.03.20173
В Администрацию Екатеринбурга назначили нового чиновника на место Липовича
11:57, 20.03.20171
В центре Екатеринбурга появилась банда подростков, которая нападает на прохожих
11:27, 20.03.20173
В Нижнем Тагиле кирпич упал с крыши дома на голову пятилетней девочки
11:21, 20.03.20171
Прокуратура подала в суд на власти свердловского города за колеи и выбоины на дороге
11:13, 20.03.2017
В Серове 30-летний мужчина признался в изнасиловании своей знакомой
10:50, 20.03.2017
Мать искала его три месяца: в Нижнем Тагиле нашли тело молодого человека из Екатеринбурга
10:10, 20.03.20172
За вождение в пьяном виде житель Свердловской области получил 10 месяцев колонии
09:40, 20.03.2017

В Екатеринбурге умер судебный пристав, на голову которому должник скинул бутылку виски на Ботанике

В Екатеринбурге умер судебный пристав, на голову которому должник скинул бутылку виски на Ботанике
16+
Фото: архив НАШЕЙ
47-летний мужчина был в коме с октября 2016 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017

В Екатеринбурге в ночь на 21 марта умер 47-летний судебный пристав, который получил травму голову от упавшей с высоты бутылки из-под виски на Ботанике в октябре 2016 года, написало сегодня агентство ЕАН.

— Мужчина умер в ночь на 21 марта. Мы приносим глубокие соболезнования его семье. Дмитриев проработал в службе судебных приставов 16 лет, — уточнили в УФССП по Свердловской области.

  • Нападение на пристава произошло 5 октября на Ботанике около дома на Шварца. Когда судебные приставы приехали к должнику, на одного из них сверху скинули тяжелую пустую бутылку из-под дорогого виски. Сотрудник УФССП Дмитриев был госпитализирован с тяжелой травмой головы. Долгое время мужчина был в коме.
  • В этот же день было возбуждено уголовное дело о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Буквально через неделю по подозрению в данном поступке был задержан местный бизнесмен 41-летний Виталий Сиволап, который и был тем должником, к кому приезжали приставы.
  • По решению суда, он содержался под арестом до 4 марта 2017 года. Мужчине за поступок грозило до 10 лет лишения свободы, пока пристав был жив, — по статье 295 УК РФ («Посягательство на жизнь судебного пристава в связи с исполнением судебного акта, совершенное в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица»). Сейчас дело может быть переквалифицировано в более тяжелое.
Вступайте в НАШУ группу ВКонтакте, чтобы получать информацию самыми первыми и выигрывать ценные призы!
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 21.03.2017, 11:50
Тэги: Смерть, Мужчины, Жизнь в городе
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Горожанин21 марта 2017, 12:03
Бедняга..... при исполнении, на службе из за какого чудовища!
0
0
Согласны с автором?

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Война ритуальных агентств Отношения Эксклюзив Приговор Лошагину Репортаж Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Ошибки врачей Интервью Строительство Самолет Минобороны упал в Якутии Горящие авто Военный репортаж Политика Смерть Снос монастыря на Качканаре ВУЗ Спорт Волейбол Мультимедиа Скандал с Новиковым Грипп в Екатеринбурге Авто Парковки Студенты Высокие технологии Приостановка полетов в Египет Обрушение крыши на Калинина Лайфхак Дети Новый год Доска позора Необычное ГИБДД Экономика Расстрел на Депутатской СМИ В Екатеринбурге -40 градусов Развлечения Путин Криминал Искусство Погода Школа Пожар Ловец покемонов Храм святой Екатерины Рецензия Экономия Новости дня Слухи Пусть говорят Секс ЗАГС В Египте разбился самолет с российскими туристами Отдых Ельцин-центр Статистика Здоровье Мистика Психология Конкурсы Семья Крушение самолета под Ростовом Кто заработал Коллекторы Биатлон Гололед ЖКХ Горячее Новости Самолет Бизнес Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Выставки Ту 154 Бэби-боксы Афиша Взрыв Интернет Мировые новости Недвижимость Убийство в Рахмангулово Животные Хоккей Расписание Расстрел Взятки Баскетбол Сибирская язва Грипп Мотоциклы История Екатеринбурга Футбол Жизнь в городе ДТП Общественный транспорт Производство Кризис и санкции Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Дорожные воины Отключение света Уралмаш, Эльмаш Деньги Транспорт Мода ЧМ-2018 ИГИЛ Катастрофа Мужчины Транспортная реформа Рейтинг Фото Образование Позитив Опрос Женщины Шоу-бизнес Хэллоуин-2015 Скорая помощь Музыка МЧС История успеха Личное Видео Скандалы Новости России Розыск Культура Медицина Дело Пьянкова Религия Суд Красота Голодовка в колонии Корь Дом-2 Происшествия Знаменитости Еда Тест Дороги Туризм Растения

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru